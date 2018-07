Giappone | forte terremoto registrato oggi | ma da quelle parti non fa danni e vittime

Blastingnews

: Forte scossa di terremoto in Giappone di magnitudo 6.0 pochi minuti fa ecco dove: - MelchiorreG : Forte scossa di terremoto in Giappone di magnitudo 6.0 pochi minuti fa ecco dove: - Grammagiap : Un forte terremoto ha scosso il Giappone orientale. [Maurilio] - Tony_Lee_White : @AlessioPecoraro Non c’è una favorita. La #Francia ???? è forte ma ha avuto anche avversari poco credibili (l’Uruguay… -

(Di sabato 7 luglio 2018)indi magnitudo 6.0. Il sisma si è fatto sentire quando in Italia erano le ore 13.23. Il fenomeno tellurico, secondo le rilevazioni, si è sviluppato a circa 40 km di profondità. In questi casi, considerata la vicinanza della costa, si è subito temuto che potesse essere seguito da uno tsunami ma per il momento non si registra alcun tipo di allarme in quel senso. La notizia, rapportata soprattutto ai drammi che avvengono in Italia, è che. nonostante la forza dell'evento, non si registranodicolare rilievo o. Tuttavia non si tratta di una novità, considerato che il paese nipponico rappresenta un'eccellenza mondiale rispetto alla capacità di edificare costruzioni che non temano alcun tipo dio quasi. Trema la Terra nel Paese del Sol Levante L'evento è stato rilevato dall'Agenzia Meteorologicase. Secondoche ...