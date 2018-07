GHOST OF TSUSHIMA | Scegli il Samurai che vuoi essere

GHOST of Tsushima offrirà un compromesso tra finzione e accuratezza storica : Ghost of Tsushima punterà ad un connubio di accuratezza storica e finzione, queste sono state le dichiarazioni di Sucker Punch, riporta VG247.Come possiamo vedere in occasione di un'intervista presso GameSpot, gli sviluppatori hanno parlato dell'accuratezza storica di Ghost of Tsushima, e sono emersi dettagli interessanti.Zimmerman ha rivelato che il gioco si porrà l'obbiettivo di ottenere un equilibrio tra finzione e veridicità storica, per cui ...

"In GHOST of Tsushima vi sentirete dei veri samurai ma vogliamo lasciarvi delle sorprese e mantenere dei segreti" : L'essenza dei samurai trasuderà da ogni poro videoludico di Ghost of Tsushima, sembra questo ciò che vuole comunicare Chris Zimmerman sulle pagine virtuali di Gaming Bolt. A una domanda specifica riguardante le attività presenti all'interno del gioco, Zimmerman ha deciso volutamente di rimanere sul vago e di spiegare a modo suo e senza troppi dettagli specifici ciò che possiamo aspettarci dall'esclusiva PS4. "All'interno del gioco ci saranno ...

Sucker Punch : la grandezza del mondo di gioco di GHOST of Tsushima rispetterà le aspettative dei giocatori : Hai una serie di aspettative su quanto sia grande il mondo, e quelle saranno soddisfatte . " Ma la vera misura di un mondo di gioco, dal mio punto di vista, non è quanto è grande, quanto misura in ...

Sucker Punch : la grandezza del mondo di gioco di GHOST of Tsushima rispetterà le aspettative dei giocatori : Tra i tanti titoli firts party che Sony Interactive Entertainment sta supportando, spicca ovviamente Ghost of Tsushima di Sucker Punch. Anche quest'anno, in occasione dell'E3 2018, il gioco è stato vicino a titoli del calibro di The Last of Us: Part 2, Death Stranding e Spider-Man, affascinando il pubblico con la sua direzione artistica e comparto tecnico.Tuttavia, merita una menzione a parte il mondo di gioco di Ghost of Tsushima: ambientato ...

GHOST of Tsushima non è il classico Hack 'n' Slash : Ghost of Tsushima è stato mostrato durante l'ultima conferenza E3 di Sony. Il trailer gameplay ha decisamente colpito nel segno lasciando a bocca aperta critica e pubblico, in molti però hanno avuto qualche dubbio sul sistema di combattimento, sarà più orientato sull'arcade o ci troveremo di fronte a qualcosa di più tecnico?A chiarirci le idee è il Co-Founder e Co-Studio Head di Sucker Punch Chris Zimmerman che tramite un'intervista con ...

GHOST of Tsushima non sarà difficile come Bloodborne : Coloro che sono preoccupati di affrontare una sfida delle proporzioni di Bloodborne con Ghost of Tsushima possono stare tranquilli, poiché il titolo non sarà abbastanza "duro" fino a quel livello. Il gioco, sviluppato da Sucker Punch, mette i giocatori nei panni del samurai Jin, il quale si trova di fronte all'invasione dei mongoli e pone l'accento su un misto di esplorazione e combattimento con la spada.Il titolo si è rivelato essere uno dei ...

E3 2018 : GHOST of Tsushima - anteprima : Il vento soffia forte da un lato e spazza incessante un campo di fiori. Gli ultimi raggi di sole colorano tutto di oro e il silenzio domina incontrastato. All'orizzonte si accumulano delle nubi nere. I tuoni lontani ci dicono che sono cariche di pioggia. Il paesaggio è mozzafiato, quasi commovente. Ma tanta bellezza è interrotta da fuochi lontani e dai segnali di un'intensa, violenta battaglia.La bella isola di Tsushima, infatti, è l'anticamera ...

Sucker Punch conferma la "Photo Mode" per GHOST of Tsushima : Dopo aver ammirato le incredibili ambientazioni di Ghost of Tsushima l'introduzione di una modalità foto sembrava quasi "obbligatoria", quindi tutti quei giocatori che non vedono l'ora di mettere mano al titolo, saranno felici di sapere che, sì, sarà implementata una Photo Mode.Abbiamo dato la nostra prima occhiata al gameplay di Ghost of Tsushima alla conferenza E3 2018 di Sony e uno dei principali aspetti positivi è che sembra assolutamente ...

E3 2018 : un nuovo video ci mostra le spettacolari ambientazioni di GHOST of Tsushima : Durante il PlayStation Live coverage dall'E3 2018 a Los Angeles, Sony Interactive Entertainment ha presentato alcune clip assolutamente fantastiche che mostrano le ambientazioni di Ghost of Tsushima.Il direttore artistico, Jason Connell, che ha già rivelato alcune informazioni, descrive quello che vediamo e, innanzitutto, apprendiamo che le clip sono state girate nel mondo del gioco, anche se è stato aggiunto un tocco di profondità di campo ...

E3 2018 : GHOST of Tsushima : emergono dettagli sulla struttura open world - la scelta dei colori - il protagonista e molto altro : Il gameplay di debutto di Ghost of Tsushima è stato assolutamente impressionante, ma ha lasciato ai giocatori molte domande. Alcune di queste hanno ricevuto risposta dall'art director Jason Connell, durante una sessione di domande e risposte in tempo reale su Twitch.Come riporta Dualshockers, Connell afferma che la scelta della tavolozza dei colori deriva dal fatto che il Giappone è un posto magnifico. Il team avrebbe potuto creare un ambiente ...

E3 2018 : nuove informazioni per GHOST of Tsushima : un gioco tutto "fango - sangue e acciaio" : Dopo un primo trailer che aveva sicuramente catturato l'interesse di fan e addetti ai lavori, Ghost of Tsushima doveva riuscire a convincere anche con un video gameplay. Il materiale mostrato durante la conferenza E3 2018 di Sony ha indubbiamente colpito nel segno aumentando a dismisura l'interesse nei confronti del progetto di Sucker Punch.Sapevamo già che la scena mostrata alla conferenza si concentrava su una missione secondaria ma non ...

Nuovi dettagli per Nioh 2 - GHOST of Tsushima e Sekiro : Il 2019 ci porta nel Giappone feudale con Nioh 2, Ghost of Tsushima e Sekiro. Quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli sui 3 titoli in fase di sviluppo e mostrati durante l’E3 2018. Nuovi dettagli su Nioh 2 Sarà un’evoluzione dell’idea proposta nel precedente capitolo La storia si collega al precedente capitolo sia per quanto riguarda la collocazione storica che ...

GHOST of Tsushima/ Video - arriva il titolo di Sucker Punch sui samurai per Ps4 e... : Ghost of Tsushima, Video: arriva il nuovo titolo di Sucker Punch sui samurai. Le immagini del gameplay convincono gli appassionati di tutto il mondo e parte il conto alla rovescia.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:02:00 GMT)

E3 2018 : la demo di GHOST of Tsushima presentata alla conferenza di Sony mostrava solo "un'avventura secondaria nel percorso principale del gioco" : Mentre ci incamminavamo verso l'E3 2018, Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions era uno dei giochi che in molti non vedevano l'ora di vedere e, dopo una straordinaria demo presentata poche ore fa, ora otteniamo qualche informazione in più su cosa aspettarsi dall'epico gioco samurai open-world.Dopo la sua esibizione alla conferenza di Sony, il produttore di Sucker Punch, Brian Fleming, ha condiviso alcune informazioni in più su Ghost of ...