GB | Hamilton | Raikkonen | Bottas nelle FP3 Botto per Hartley

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton davanti a tutti - Ferrari in scia con Kimi Raikkonen. Quarto Sebastian Vettel : L’ultimo round prima delle qualifiche di oggi (ore 15.00) a Silverstone se lo è aggiudicato Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere 3, siglando un tempo di 1’26″722. Il campione del mondo in carica è quindi il favorito in vista delle qualifiche, su un circuito su cui vince da quattro anni consecutivi. Ma non saranno qualifiche scontate, perché la Ferrari è vicinissima. Sono solo 93 i ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018 - F1 qualifiche live : Hamilton il più veloce in Q3 - Raikkonen c'è! : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista inglese (oggi sabato 7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:58:00 GMT)

Formula 1 - Max Verstappen trionfa al Gp di Austria : Raikkonen secondo - Vettel terzi - Hamilton ko : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, al termine di una gara ricca di colpi di scena. L'olandese ha preceduto le due Ferrari di Kimi Raikkonen ...

Formula 1 - prima fila Mercedes con Bottas e Hamilton - poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen : prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Austria. A conquistare la pole position è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra di Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel ...

Formula 1 - qualifiche GP d'Austria : pole Bottas - poi Hamilton. Seconda fila Vettel-Raikkonen - Seb investigato : 16:34 Il meglio del sabato: - Griglia di partenza - Mercedes-Ferrari e gli specchietti - Guida del pilota - GP3, vince Ilott Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche # Driver Time 1 Bottas 1:03.

Formula 1 - qualifiche GP d'Austria : Bottas in pole - poi Hamilton. Seconda fila Vettel-Raikkonen : Di seguito tempi e cronaca delle FP3 # Driver Time 1 VETTEL 1:04.070 2 HAMILTON 1:04.099 3 Bottas 1:04.204 4

Gp Austria - Hamilton comanda le prime prove - Vettel quarto. Raikkonen è sesto : Il britannico, campione del mondo in carica, precede il compagno della Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas, staccato di un solo decimo e unico, assieme allo stesso Hamilton, a scendere sotto il ...

F1 - Hamilton spiazza tutti in conferenza stampa : il retroscena relativo a Raikkonen è sorprendente : Nel corso della conferenza stampa post Gp di Francia, Lewis Hamilton ha svelato un retroscena relativo a Kimi Raikkonen Una dichiarazione alquanto particolare, un retroscena che ha fatto sorridere anche Kimi Raikkonen, un pilota che raramente regala espressioni divertite. Photo4 / LaPresse Nel corso della conferenza stampa post Gp di Francia, Lewis Hamilton si è lasciato andare ad una considerazione nei confronti del finlandese della Ferrari, ...

Francia : Hamilton - Verstappen - Raikkonen. Errore Vettel al via : Partito dalla pole, il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto in tranquillità il suo primo GP di Francia, tagliando il traguardo con 7 secondi sulla Red Bull di Max Verstappen, con la Ferrari di Kimi Raikkonen a completare il podio (eh già, il sempre criticato Kimi di nuovo sul podio…). Quarto, nonostante i problemi […] L'articolo Francia: Hamilton, Verstappen, Raikkonen. Errore Vettel al via sembra essere il primo su ...

F1 GP Francia : vince Hamilton - sul podio con Verstappen e Raikkonen : Cronaca C'è il sole al Paul Ricard quando si scaldano i motori a pochi minuti dal via della 59esima edizione del GP di Francia. Situazione gomme: Mercedes e Red Bull sono su supersoft usata, McLaren ,...

Formula 1 - GP di Francia 2018 : vince Hamilton - torna leader. Raikkonen terzo - Vettel quinto in rimonta : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 0 2 VERSTAPPEN +7.090 3 Raikkonen +25.888 4 RICCIARDO +34.736 5 Vettel +61.935 6 MAGNUSSEN +79.364 7 BOTTAS +80.632 8 SAINZ +87.184 9 HULKENBERG +...

F1 : Francia - vince Hamilton - 3/o Raikkonen : ANSA, - ROMA, 24 GIU - La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia a Le Castellet. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen. Quinta l'altra ...

F1 – Hamilton entusiasta - Verstappen contento e Raikkonen felice della rimonta : le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gp di Francia : Hamilton, Verstappen e Raikkonen parlano dopo la gara sul circuito intitolato a Paul Ricard: le impressioni a caldo dei piloti Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un sorpasso magnifico. ...

F1 - GP FRANCIA 2018 : Hamilton VINCE IN SCIOLTEZZA - RAIKKONEN SALVA LA DOMENICA FERRARI : F1, GP FRANCIA 2018 : Lewis HAMILTON VINCE il GP FRANCIA 2018 e si riprende la vetta del mondiale, complice anche l’errore in partenza di Sebastian Vettel che lo costringe ad una rimonta fino alla quinta posizione. Verstappen e RAIKKONEN competano il podio con Ricciardo quarto. Bottas è sesto mentre l’eroe del weekend Charles Leclerc centra un altro, ottimo, decimo posto, che frutta un altro punto per l’Afla ...