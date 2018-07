Gaeta | porta al mare la foto della moglie che non c’è più | l’immagine fa il giro del web

vanityfair

Porta la moglie (in foto) a guardare il mare: l'amore per sempre di un anziano - Corriere

(Di sabato 7 luglio 2018) Giuseppe Giordano, pensionato di 70 anni, tre figli, tutti i giornilasua bella Ida sul lungoCaboto di: lei ormai da sette anni non c’è più, ma gli manca tanto, troppo, perché non se la porti, in qualche modo, sempre con sé. L’immagine di questo signore seduto sul muretto, con una cornice accanto, ha fatto ildel web da quando un ritoratore del posto, Giorgia Moffa, ha pubblicato un commovente scatto, con una breve nota: «Sono giorni che viene, non conosco questa splendida persona, so soltato che il suo è stato sicuramente un grande amore. L’ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più. Un abbraccio forte caro amico sei un grande uomo».