Fusione Fs-Anas e Cdp | i due rebus da sciogliere per l' alleanza al governo

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - MDPFerrovie : RT @MDPTrasporti: ...'ai vertici delle Fs potrebbe salire l’ex numero uno di Poste italiane, Massimo Sarmi, che la Lega di Matteo Salvini s… - MDPTrasporti : ...'ai vertici delle Fs potrebbe salire l’ex numero uno di Poste italiane, Massimo Sarmi, che la Lega di Matteo Sal… -

(Di sabato 7 luglio 2018) La partita più strategica è quella che verrà giocata entro la fine della prossima settimana sulle nomine di Cassa Depositi e Prestiti, la cassaforte controllata dal Tesoro e partecipata dalle fondazioni che gestisce 250 miliardi di risparmio postale. Ma il nodo Cdp si sta intrecciando nelle ultime ore con quello relativo alle nozze tra le Fs e l', volute dalRenzi, celebrate frettolosamente prima di Natale dalGentiloni ma non ancora consumate da quello attuale. Che, anzi, non ha fatto mistero di voler riaprire la pratica con una sintonia tra Lega e M5s. "Bisogna valutarle in tutti dettagli e vedere se ha senso o no", ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all'inizio di giugno nel primo giorno di insediamento. L'operazione è stata varata a fine 2017 con un aumento di capitale da 2,86 miliardi mediante conferimento dell'intera quota posseduta dal ...