Fumetti | addio a Steve Ditko | il papà dell’Uomo ragno

: Addio a Steve Ditko, il creatore di Spider-Man e Doctor Strange - SkyArte : Addio a Steve Ditko, il creatore di Spider-Man e Doctor Strange - luigimilani : Addio a un altro gigante della letteratura a fumetti, Steve Ditko, co-creatore di Spider-Man e Doctor Strange e gra… - billabi : Cose che mi ridurranno sul lastrico senza accorgermene: essermi abituata a leggere i fumetti sull'iPad. Addio ?????? -

(Di sabato 7 luglio 2018) E’ morto, co-creatore di personaggi deicome Spider-Man e Doctor Strange per Marvel Comics. Aveva 90 anni. La notizia è stata data dalla Polizia di New York che ha riferito che il corpo del disegnatore è stato trovato il 29 giugno scorso nella sua casa di Manhattan. Era il 1962 quando, insieme a Stan Lee, creò Peter Parker e il suo alter-ego Spider-Man, presentandoli su “Amazing Fantasy“. E’ grazie a lui se l’Uomoindossa l’inconfondibile calzamaglia rossa e blu percorsa da una ragnatela nera, sempre lui propose la forma stretta degli occhi bianchi presenti sulla maschera. La sua creatività generò anche molti tra i celebri nemici di Spider Man, da Green Goblin al Doctor Octopus, passando per l’Avvoltoio e l’Uomo Sabbia. Un anno dopo,fu il turno del supereroe metafisico Doctor Strange. Una delle sue ...