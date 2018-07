Francia | tornano da Iraq e Siria 77 bambini-soldato dell' Isis

F1 - GP Francia 2018 : a Le Castellet tornano le stesse gomme Pirelli di Barcellona - indigeste alla Ferrari. Nuovo esame per il Cavallino : Dopo il trionfale fine settimana del Gran Premio del Canada, per la Ferrari è già tempo di rimettersi in marcia in vista del ritorno del Gran Premio di Francia che mancava dal calendario della Formula Uno esattamente da 10 anni, con la vittoria di Felipe Massa a Magny-Cours nel 2008. L’appuntamento si sposta a Le Castellet, dove non si corre dal lontano 1990 (anche in quel caso vittoria della Ferrari con Alain Prost) e porta con sé ...