Francesco Monte verso Tale E Quale Show?! L’indiscrezione

superguidatv

: Grande Fratello Vip 3- Sara Affi Fella Francesco Monte e Marco Ferri nel cast? Le ultime indiscrezioni - #Grande… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 3- Sara Affi Fella Francesco Monte e Marco Ferri nel cast? Le ultime indiscrezioni - #Grande… - zazoomnews : Francesco Monte concorrente di Tale e quale show 2018? - #Francesco #Monte #concorrente #quale - zazoomblog : Francesco Monte concorrente di Tale e quale show 2018? - #Francesco #Monte #concorrente #quale -

(Di sabato 7 luglio 2018) A sorpresapotrebbe partecipare a! Stando alle ultime indiscrezioni l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe lanciatissimoil programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti.Show di Rai 1 Molte le indiscrezioni trapelate in rete sulla partecipazione dial celebritynt di Rai 1. Per l’ex isolano sarebbe una ventata di aria fresca dopo l’esperienza disastrosa dell’isola dei famosi, avvelenata dal cosiddetto canna -gate, e dalle accuse della sua compagna di avventura Eva Henger. Archiviata quella esperienza il belsi è dedicato ad altro. Una storia d’amore che non è decollata con Paola di Benedetto, la fiction Furore in cui ha avuto una piccola parte e ora questa bella novità di. Ovviamente non c’è nulla di certo, dal momento cheha solo sostenuto il provino come molti ...