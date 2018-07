Francesco | l' indifferenza uccide il Medio Oriente

blogo

: Papa Francesco, storico incontro a Bari con i Patriarchi d’Oriente: «In quelle terre scosse dalle guerre le r… - Alberto4ucci : Papa Francesco, storico incontro a Bari con i Patriarchi d’Oriente: «In quelle terre scosse dalle guerre le r… - chiesa52 : “ L’indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo dare voce… - PaoloMorosetti : Papa Francesco, con i Capi di altre Chiese, ci richiama sull’indifferenza sul Medio Oriente che uccide. Tragedia ch… -

(Di sabato 7 luglio 2018) 10.58 - Papaalla preghiera ecumenica per iloggi a Bari ha detto "preghiamo" per la pace che i "potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare". Alla presenza dei Patriarchi orientali Papa Bergoglio ha ricordato il "grido dei tanti Abele di oggi che sale al trono di Dio. Per loro non possiamo più permetterci, income ovunque nel mondo, di dire: Sono forse io il custode di mio fratello? L'e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché iloggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze". Un pensiero speciale è stato rivolto da Papaper la pace a Gerusalemme "città amata da Dio e ferita dagli uomini". Papaoggi è a Bari per la giornata di ...