Francesca Michielin | riparte STASERA la leg estiva del 2640 Tour

Francesca Michielin è “Tropicale” nel nuovo singolo tra spiaggia e mare : È TROPICALE il nuovo singolo di Francesca Michielin che sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 giugno. Il singolo è il quarto estratto da 2640, l’album uscito per Sony Music che con i precedenti singoli Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia ha raggiunto la soglia dei 21 milioni di stream su Spotify. Il testo di TROPICALE è un contrasto costante tra spiaggia e mare, dove la spiaggia è il ...

Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra : testo e significato : testo e significato di Fotografia, il nuovo singolo firmato da Carl Brave con l’eccezionale collaborazione di Francesca Michielin e Fabri Fibra. Il brano è il primo inedito estratto da Notti Brave, il primo progetto discografico di Carl Brave da solista uscito lo scorso 11 maggio. In radio sta spopolando “Fotografia”, il singolo di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra Quest’estate 2018 si appresta ad essere ...

Tezenis – Continua la Festival fever con Francesca Michielin [GALLERY] : La Festival fever prosegue. Tezenis, a fianco delle influencer e dei personaggi più cool, protagonista delle prossime manifestazioni musicali a livello internazionale La voglia di divertirsi e di ascoltare buona musica indossando i look più di tendenza della stagione, è qualcosa che da sempre contraddistingue il brand, must tra i millennials e i nativi digitali, che tra un vibe di elettronica e un mashup di rnb amano condividere le loro ...

Mi Ami e Wired Fest - tanta musica italiana - dai Prozac + a Francesca Michielin : Al Wired Fest, la kermesse dedicata alla scienza, ha in programmaanche concerti gratis nel segno della contaminazione: nomi come Calibro 35 , stasera, e Gemitaiz , domani, . I primi da poco usciti ...

Il video di Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra in versione Simpsons sul Tevere : Disponibile su Youtube il video di Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra, il nuovo singolo estratto dall'album Notti Brave. Rilasciato venerdì 11 maggio insieme all'album di inediti ricco di collaborazioni, Fotografia è un brano fresco e particolarmente orecchiabile, con un mix di suoni tra il pop di Francesca Michielin e il rap di Fabri Fibra e Carl Brave. Il testo è stato scritto in collaborazione dai tre artisti, ...

Audio e testo Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra dall’album Notti Brave : Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra è disponibile in digital download e in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 11 maggio 2018. Il brano è estratto dall'album Notti Brave, primo progetto discografico di Carl Brave da solista in uscita oggi. Fotografia è il primo singolo estratto dal disco e vede la partecipazione d'eccezione di Fabri Fibra e Francesca Michielin. La produzione è di Carl Brave. I due ospiti, ...

Francesca Michielin al Primo Maggio : «Essere qui insieme ascoltarsi e abbracciarsi è bellissimo» : Francesca Michielin al Primo Maggio 'essere qui insieme ascoltarsi e abbracciarsi è bellissimo' Reduce da uno strepitoso secret concert fatto alla fermata della Metro A di Roma a Flaminio, Francesca ...

Francesca Michielin canta a sorpresa nella metro di Roma : sorpresa nella metro: a fare 'busking' , ovvero suonare all'aperto in situazioni improvvisate, , stavolta è una stella della musica italiana. Francesca Michielin, che sarà tra i protagonisti del ...

Francesca Michielin/ "Domata" Roma scalderà il palco con Alanis Morissette (Concertone Primo Maggio 2018) : Francesca Michielin canterà sul palco del Concerto del Primo Maggio e poi tornerà sulla ribalta internazionale che oramai le appartiene. Sarà lei ad aprire il concerto di Alanis Morissette(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:47:00 GMT)