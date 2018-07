Fra America e Cina è guerra dei dazi Pechino contro Trump | “Fa il bullo” 

Calcio - Europa sconfigge Sudamerica : Francia e Belgio in semifinale : Ora ne abbiamo la certezza: comunque vadano a finire i match di domani, il tabellone delle semifinali di questo Mondiale 2018 sarà interamente composto da Nazionali europee. Con il Sudamerica, rappresentato da Uruguay e Brasile, sconfitto su tutti i fronti dal Calcio del nostro Continente quest’oggi. Nel pomeriggio, la Francia ha sconfitto l’Uruguay privo di Cavani per 2-0: a segno due giocatori accomunati dalla stessa sede del loro club di ...

Mondiali - il Ct della Francia : “l’Uruguay è una squadra sudamericana - molto difficile da affrontare2 : “Nel 2014 siamo usciti per mano della Germania, che invece abbiamo eliminato all’Europeo di due anni fa in semifinale. Quello, però, era un altro avversario. Se ogni volta arriviamo nelle fasi a eliminazione diretta dei grandi tornei per nazioni, allora la ‘mia’ squadra può essere definita competitiva. Questo mi sembra un dato incontrovertibile”. Così il ct della Francia, Didier Deschamps, in conferenza ...

Commercio - Usa via dal Wto Trump studia il coup de theatre Ecco chi perde Fra Corporate America : Donald Trump continua a cavalcare il tema del ritorno al protezionismo ed è tentato dal far uscire gli Usa dal Wto, “progettato dal resto del mondo per svilire gli Stati Uniti” secondo il presidente Americano. La realtà è un po’ diversa: negli ultimi 25 anni gli Usa pur restando il primo importatore al mondo sono diventati il secondo esportatore, vedendo crescere l’importanza delle esportazioni per ...

Captain America : The Winter Soldier/ Su Rai 2 il film diretto dai Fratelli Russo (oggi - 29 giugno 2018) : Captain America: The Winter Soldier, Rai 2: il film sul supereroe è diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo. Nel cast troviamo Chris Evans e Scarlett Johansson. (oggi, 29 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:33:00 GMT)

Diretta/ Francia Perù Mondiali 2018 (risultato finale 1-0) streaming video e tv : Sudamericani eliminati : Diretta Francia Perù, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo l'esordio vincente ai Mondiali 2018, i Bleus affrontano la nazionale andina(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:45:00 GMT)

LIVE Pagelle Francia-Perù - Mondiali 2018 in DIRETTA : Antoine Griezmann guida il tridente Francese contro i sudamericani per chiudere i conti in classifica : Si conclude la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali di Russia 2018 con il match tra Francia e Perù. Alle ore 17.00 italiane ad Ekaterinenburg saranno di fronte la nazionale del CT Didier Deschamps ed i sudamericani con tre punti in palio quanto mai decisivi. I transalpini, dopo il rocambolesco successo con l’Australia, vogliono chiudere i conti in vista degli ottavi di finale, puntando sul consueto tridente composto da Mbappè, ...

London Breed è la nuova sindaca di San Francisco - la prima donna afroamericana a ricoprire l’incarico : London Breed è stata eletta sindaca di San Francisco, la seconda principale città della California, e succederà a Ed Lee, che era morto lo scorso dicembre. Breed ha 43 anni, è Democratica ed è la prima donna afroamericana diventare sindaca The post London Breed è la nuova sindaca di San Francisco, la prima donna afroamericana a ricoprire l’incarico appeared first on Il Post.

Sfida Fra uomini e robot : entro il 2050 un terzo dei lavoratori americani sostituito da androidi : Un terzo dei lavoratori americani tra i 25 e 54 anni d’età sarà rimpiazzato dai robot entro il 2050. Ciò provocherà fortissime tensioni sociali, favorendo ancora di più l’ondata populista. Fin qui le previsioni allarmanti, che in parte già conoscevamo. Nello stesso tempo, però, esistono aziende che stanno già sfruttando al meglio questa tendenza st...

Papa Francesco ha inaugurato tre nuove sedi di Scholas in Africa e in America : : ... in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca , MIUR, , con l'obiettivo di formare 100 studenti di tutto il mondo. 'Voi che uscite per cambiare la società, ...

Frassino americano termicamente modificato per realizzare un’abitazione moderna firmata HAUS : Gli scavi di Copperwood hanno avuto inizio nell’autunno del 2015 per dar seguito al sogno di una famiglia americana formata da quattro persone che era alla ricerca di una dimora sobria, moderna ed efficiente dal punto di vista energetico. Il nome dell’edificio, pensato dal figlio del proprietario, trae ispirazione dal colore dei boschi e del paesaggio circostanti; un luogo intatto e naturale adiacente a terreni agricoli e a fauna selvatica, ma ...

Enigma TIM : ora i Francesi sconfessano il loro uomo - lodato dagli americani : Mentre si avvicina la fatidica data del 4 maggio per TIM, quando si terrà l'assemblea degli azionisti, chiamata a votare il rinnovo del Consiglio di amministrazione dopo le dimissioni dei dirigenti ...