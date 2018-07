eurogamer

: Fortnite: vortici spazio-temporali risucchiano porzioni di mappa per risputarle nel mondo reale #Fortnite - Eurogamer_it : Fortnite: vortici spazio-temporali risucchiano porzioni di mappa per risputarle nel mondo reale #Fortnite - infoitscienza : Fortnite Stagione 5, i vortici dello Squarcio inghiottono in diretta la mappa di gioco - VarnoWare : #VMAGAZINE #Fortnite #EpicGames Fortnite stagione 5: i vortici risucchiano l'insegna del motel, vediamolo in un fil… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Come sappiamo questi sono giorni concitati per, stanno infatti succedendo molte cose nelladi gioco, basti pensare al lancio del razzo si sabato scorso che ha portato con sé numerosia comparire sulla.Ebbene come riporta Eurogamer, stanno scomparendo alcuni iconici elementi della, l'ultimo caso tratta la mascotte del Durr Burger. Come possiamo vedere nel video riportato di seguito, essa è scomparsa nel nulla ma solo per poi ricomparire da un'altra parte, ovvero nel mezzo del deserto californiano.Il fotografo Sela Shiloni ha infatti immortalato una riproduzione del Durr Burger e nei paraggi anche una volante della polizia e diversi cartelli di pericolo.Read more…