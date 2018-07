Forte dei Marmi | spavento per Andrea Bocelli e famiglia | ladri in villa

Zubbani : «Villa a Forte dei Marmi? Falsità. Denuncio tutti» : Carrara - L'ex-sindaco di Carrara, Angelo Zubbani, non ci sta e denuncerà tutti coloro che continueranno ad affermare pubblicamente che possiede una villa in Versilia. Si tratta di una voce che gira ...

Maltempo - Forte vento nell’Anconetano : intervento dei Vigili del Fuoco : I Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Ancona per la rimozione di parti di cornicione pericolante in corso Garibaldi. E’ solo una delle chiamata a cui i pompieri hanno risposto la scorsa notte, in seguito a diversi disagi causati dal Maltempo. Ad Ancona i Vigili hanno utilizzato anche l’autoscala per rimuovere le parti immediatamente pericolanti del cornicione e mettere in sicurezza la zona sottostante. Nella notte si è resa ...

Il business globalizzato è più Forte dei cantori dell'economia 'chiusa' e dei tecnofobi : Roma. Sembrava una offensiva velleitaria quella dell'Unione europea che nel rispondere ai dazi maggiorati di Donald Trump aveva minacciato severe tariffe all'importazione di Harley-Davidson. Come ...

Il business globalizzato è più Forte dei cantori dell’economia “chiusa” e dei tecnofobi : Roma. Sembrava una offensiva velleitaria quella dell’Unione europea che nel rispondere ai dazi maggiorati di Donald Trump aveva minacciato severe tariffe all’importazione di Harley-Davidson. Come conseguenza lo storico costruttore di motociclette ha deciso di trasferire parte della produzione fuori

I timori sulla guerra dei dazi affossano le Borse - Milano chiude in Forte calo - -2 - 44% : I timori di una guerra commerciale dovuta a nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti ha affossato la Borsa di Milano , -2,4%, , in linea con i listini europei e con l'andamento negativo di Wall Street. ...

Atletica - Filippo Tortu : “In allenamento vado più Forte di Roma e Savona. Oggi può cadere il muro dei 10”” : Sembra essere arrivato il grande giorno, quello che può riscrivere la storia dell’Atletica italiana. Oggi, infatti, Filippo Tortu sarà impegnato nei 100 metri nel meeting di Madrid e le sensazioni sembrano essere quelle giuste per poter puntare al record italiano della distanza regina: possono cadere il muro dei 10” e quel primato storico timbrato Pietro Mennea. La condizione dell’atleta 20enne: “Sto molto bene. ...

Best of Belron 2018 – Alla Fiera di FrancoForte il Mondiale della riparazione dei vetri auto : Best Of Belron® 2018: pronto a partire il Mondiale della riparazione dei vetri auto. Alla Fiera di Francoforte il 27 e 28 giugno: competizione, conferenze sui temi della mobilità e della guida autonoma e innovazione, speaker internazionali ed esposizioni Best Of Belron®, la competizione internazionale, giunta Alla sua decima edizione, che premia ogni due anni il miglior tecnico di riparazione e sostituzione dei cristalli auto al mondo, si ...

Eva Henger - la figlia Mercedesz e Lucas Peracchi insultati a Forte dei Marmi : L'estate 2018, anche se non ufficialmente iniziata, poteva comunque cominciare meglio per Eva Henger e per la sua primogenita, Mercedesz Henger, entrambe ex concorrenti de L'Isola dei Famosi. La showgirl ed ex attrice hard ungherese, infatti, assieme alla figlia e a Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne e nuovo fidanzato di Mercedesz, sono stati pesantemente insultati da una signora all'interno di uno stabilimento di Forte dei ...

Commercio : Ascom Padova - combattere contraffazione - come a Forte dei Marmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Capitanio ha ben presente ciò che, ogni giorno, avviene sulla spiaggia di Sottomarina, approdo naturale dei Padovani, soprattutto dei pendolari del weekend. “Sottomarina – spiega – al pari delle altre località del litorale veneto, non sfugge all’assalto dei venditori abus

Calcio/Finali Nazionali : Juniores Seregno beffati ai rigori a Forte dei Marmi : Non è bastato alla Juniores del Seregno giocare meglio della Recanatese per l'intero arco della gara, per tornare da Forte dei Marmi con il titolo italiano Juniores in tasca. Nella finale del ...

Dream Makers - dietro le quinte e dentro la cassaForte dei grandi film del cinema italiano : dietro le quinte, e dentro la cassaforte, dei grandi film del cinema italiano. Angelo Rizzoli, Franco Cristaldi, Carlo Ponti, Alfredo Bini, Italo Zingarelli e un altro nutrito manipolo di produttori di memorabili titoli degli anni cinquanta, sessanta, settanta, saranno i protagonisti indiscussi della mostra fotografica Dream Makers che dal 22 giugno al 15 settembre 2018 sarà visitabile a Sala Borsa in Piazza del Nettuno a Bologna. ...

Mondiali 2018 : Alisson più Forte dei rumour di mercato : ROMA - I media spagnoli ne sono certi: sulla base di 70 milioni di euro c'è già l'accordo tra il Real Madrid e la Roma per il trasferimento di Alisson ai Galacticos. In questo caso, però, le trame ...

Colorado - violenta tempesta di grandine e Forte vento : piovono palle da baseball - volano le cabine dei bagni pubblici [FOTO e VIDEO] : 1/28 ...

La signora dei cedri Tassoni : "In azienda allo sbaraglio. Quel che non mi uccide - mi rende più Forte" : Le bottigliette di vetro a buccia d'agrume che avanzano in marcia ordinata sulla linea di confezionamento, come un esercito di tanti soldatini, sono ventidue milioni all'anno e sono conosciute in ...