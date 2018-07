Formula Uno : pole Hamilton a Silverstone : 16.23 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp di Gran Bretagna. Il campione del mondo, alla sua 76.ma pole, con un ultimo giro super precede le Ferrari di Vettel (piccolo errore nel secondo settore) e Raikkonen.Quarto posto per l'altra Mercedes di Bottas. Completano la 'top ten' Verstappen, Ricciardo, Magnussen,Grosjean, Leclerc e Ocon. Notte fonda per le Williams: Stroll e e Sirotkin,entrambi protagonisti di una uscita di ...

Formula Uno - Austria : Bottas in pole position davanti a Hamilton e Vettel : Valterri Bottas sorprende tutti e si prende la pole positon nel gran premio di Austria a Zeltweg. Il pilota finlandese della Mercedes ha chiuso con un grandissimo 1.03.130 ed ha chiuso con soli 19 ...

Gran Premio Austria Formula Uno : dove vedere la gara in Tv e in streaming : Al Red Bull Ring si riaccende il duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, ma Daniel Ricciardo vuole fare da terzo incomodo L'articolo Gran Premio Austria Formula Uno: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula Uno - gp di Francia : vince Hamilton davanti a Verstappen e Raikkonen : La giornata poteva essere nera, nerissima per la Ferrari e per Sebastian Vettel che ha tamponato al via del gp di Francia, a Le Castellet, Valterri Bottas nel tentativo di sorpassare Lewis Hamilton. Il tedesco nonostante abbia preso cinque secondi di penalità, per aver causato l'impatto, ha chiuso al quinto posto limitando così i danni. La gara è stata vinta dalla Mercedes di Hamilton che ha approfittato dell'incidente tra il compagno di squadra ...

Mondiale di Formula Uno : è tempo di scommettere su Sebastian Vettel : Nulla è scontato. Il Mondiale di Formula Uno 2018 regala emozioni. E’ davvero tempo di scommettere su Sebastian Vettel. Lo

Formula Uno noiosa? Hamilton è d’accordo : “spero che in Francia sia più eccitante dalle ultime tre gare” : Lewis Hamilton parla in vista del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, il pilota della Mercedes tratta un argomento delicato Lewis Hamilton si prepara ad affrontare l’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno sul circuito francese di Paul Ricard. Il britannico sarà impegnato a Le Castellet in occasione del Gp di Francia, ma prima di questo discute sulla questione ‘noia’ che pare aver contraddistinto in ...

Formula Uno - a Colonia apre il museo dedicato a Schumacher : Un museo per il campione tedesco della Ferrari Michael Schumacher. Nella cittadina tedesca ha aperto i battenti la collezione privata dei cimeli e delle vetture da corsa del pilota e che sarà esposta ...

Formula E – Renault e.dams protagonista di uno storico evento a Zurigo : Prima gara organizzata sul circuito in Svizzera dopo 64 anni, l’ePrix di Zurigo ha riscosso un enorme successo popolare. La folla immensa non ha fatto mancare il sostegno a Sebastien Buemi, vero e proprio eroe locale. In lizza per il podio, il pilota Renault e.dams si è dovuto accontentare del quinto posto Fin dalle primissime battute si è capito che questo circuito sarebbe stato un vero e proprio rompicapo per la messa a punto dei veicoli, con ...

Formula Uno - la gaffe della modella che sventola la bandiera a scacchi in anticipo : Il gran premio di Formula Uno del Canada ha visto la Ferrari di Sebastian Vettel grande protagonista del fine settimana di Montreal. Il tedesco, infatti, ha ottenuto la pole position e ha poi vinto la ...

Formula Uno - Vettel strepitoso in Canada. Secondo Bottas - terzo Verstappen : Sebastian Vettel chiude alla grande il suo fine settimana e dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, l'ultimo a riuscirci per la Ferrari nel 2001 fu un certo Michael Schumacher, replica anche in gara e si porta a casa una vittoria fondamentale sul circuito di Montreal intitolato al grandissimo Gilles Villeneuve. Il tedesco ha condotto la gara dall'inizio alla fine e si è messo alle spalle il rivale della Mercedes il finlandese ...

Formula Uno - Gp Canada : trionfo Vettel - Hamilton quinto. Ferrari in testa al Mondiale : Quinto posto per il campione del mondo in carida Lewis Hamilton, che perde la leadership della classifica Mondiale, scavalcato di un punto proprio da Vettel Tags Argomenti: Ferrari Formula uno gp ...

Formula Uno - Vettel in pole position in Canada : secondo Bottas - terzo Verstappen : Al termine delle qualifiche Vettel si è detto felice e sorpreso ai microfoni di Sky Sport: 'Ieri non ero felice e non riuscivo a trovare il ritmo ma oggi ho acceso l'interruttore e la macchina ha ...

Formula Uno - Verstappen domina le libere in Canada : Il quattro volte campione del mondo che qui ha vinto sei delle ultime dieci edizioni, punta ad eguagliare il record di Michael Schumacher, fermo a sette, mostrando di avere il migliore passo gara con ...

Gran Premio Canada Formula Uno : dove vedere la gara in Tv : Il Circus fa tappa a Montreal, dove un anno fa ha vinto Lewis Hamilton, attuale leader della classifica L'articolo Gran Premio Canada Formula Uno: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.