Formula 1 | Gp Silverstone | qualifiche in diretta Vettel sfida Hamilton a casa sua

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 le qualifiche in diretta live : E' stata una terza sessione molto combattuta a Silverstone, con tanto di brivido per l'incidente a Brandon Hartley della Toro Rosso. Il miglior tempo nelle FP3 è andato a Lewis Hamilton su Mercedes in ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Gran Bretagna 2018 : i numeri di Lewis Hamilton a Silverstone : Griglia di partenza Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018, la lotta per la pole position a Silverstone con Hamilton e Vettel in primo piano nel duello Mercedes-Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:51:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Gran Bretagna 2018 - lotta per la pole position (Silverstone) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018, la lotta per la pole position a Silverstone con Hamilton e Vettel in primo piano nel duello Mercedes-Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 10:15:00 GMT)

Formula 1 - GP Silverstone. Hamilton dopo le libere : 'Asfalto pessimo - peggio delle piste dei kart' : Più veloci andiamo e meglio è, ma così è davvero diventata la miglior pista del mondo. Quasi assurdo guidare qui, come pilotare un aereo". Il lato negativo "E' che mi sembra sempre che buttino via ...

Formula 1 - GP Gran Bretagna : analisi tecnica completa del venerdì a Silverstone : Mercedes sostituisce la Power Unit di Bottas Dopo il ritiro della scorsa settimana, avvenuto per un guasto idraulico, la Mercedes ha deciso di non correre rischi ed ha sostituito la Power Unit del ...

Formula 1 - GP Gran Bretagna : tutte le novità Ferrari viste a Silverstone : Nelle ultime gare la Mercedes W09, specialmente in qualifica, era sembrata leggermente superiore alla Ferrari SF71H, ma a Maranello grazie alle modifiche introdotte oggi contano di riprendersi la ...

Formula 1 - GP Gran Bretagna : Vettel 'stregone' per fermare la magia Mercedes a Silverstone : "Uccidere la magia Mercedes a Silverstone". Magari partendo proprio dalla pole position. Sono gli obiettivi " dichiarati e simulati in pista " di Sebastian Vettel che ha chiuso in cima alla lista dei ...

Formula 1 - GP Silverstone. Anche il Circus s'interroga sul futuro di Cristiano Ronaldo : Andrà alla Juventus? Sono parecchi gli indizi che sembrano portare l'asso portoghese in bianconero, ma Anche il mondo della Formula 1 s'interroga sul suo futuro. "Zac Brown, amministratore delegato ...

Formula 1 - a Silverstone Hamilton grande favorito : orari di prove e qualifiche : Lewis Hamilton è stato il più veloce al termine delle prime prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, decima prova del mondiale di Formula1 in programma domenica sul circuito di Silverstone. Il pilota britannico...

Formula 1 Gp Silverstone 2018 - libere1 nel segno delle Mercedes : Prime prove sul circuito britannico. Volano le Frecce d'argento. Vettel terzo Alle 15 le seconde libere

Formula 1 - GP Silverstone 2018 : la diretta delle prove libere : In tv la diretta è su Sky Sport F1 HD, ora sul canale 206. 22:28 5 lug IL PROGRAMMA DI VENERDI' SU SKY Ore 9.30 GP3 " prove libere Ore 10.45 Paddock Live Ore 11 F1 " prove libere 1 Ore 12.30 Paddock ...

Formula 1 - GP Silverstone. Vettel : 'Forse qui non siamo i favoriti - ma credo nella macchina' : "L'anno scorso non siamo stati molto forti a Silverstone, ma ora vedremo. Probabilmente non siamo i favoriti in Gran Bretagna, ma credo che avremo ancora una buona macchina". Sebastian Vettel racconta ...

Formula 1 - GP Silverstone. Leclerc : 'A Silverstone sarà dura - soprattutto per le curve' : "Come detto in passato, la fiducia non è mai troppa perché guardo sempre gli aspetti negativi. Errori ce ne sono stati anche in Austria. Però ci sono stati momenti molto positivi, anche se mi aspetto ...

Formula 1 Gp Silverstone 2018 - orari tv - diretta Sky e differita Tv8 - : Decimo appuntamento stagionale sullo storico circuito della Gran Bretagna. Vettel e Ferrari chiamati a difendere la vetta della classifica nell'ultimo Gp per le mescole 'speciali' della Pirelli. Il ...