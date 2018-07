huffingtonpost

: 'Fondo un quotidiano digitale fatto da soli giovani'. L'annuncio di Mentana - HuffPostItalia : 'Fondo un quotidiano digitale fatto da soli giovani'. L'annuncio di Mentana - micerco : RT @HuffPostItalia: 'Fondo un quotidiano digitale fatto da soli giovani'. L'annuncio di Mentana - gigio_muffin : RT @HuffPostItalia: 'Fondo un quotidiano digitale fatto da soli giovani'. L'annuncio di Mentana -

(Di sabato 7 luglio 2018) "È giunto per me il momento di fare qualcosa di tangibile: far nascere unrealizzato solo daregolarmente contrattualizzati, magari con la tutela redazionale di qualche 'vecchio' a titolo amatoriale (ribaltando la logica dello stage!) che possa riaprire il mercato della scrittura e della lettura giornalistica per le nuove generazioni". Lo annuncia su Facebook Enrico."Di mio - spiega - ci metterò una parte del finanziamento e il contributodi scritti che fino a oggi ho postato su Facebook. Se con contributi economici e pubblicità si reggerà, bene. Se - come inevitabile almeno all'inizio - sarà in passivo, ci penserò io. Se - come spero - diventerà profittevole, tutto l'attivo sarà usato per nuove assunzioni e collaborazioni. Se per motivi loro ci saranno aziende o mecenati in grado di ...