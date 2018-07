FONDI DELLA LEGA La verità politica è nascosta in Cassazione | e in M5s

La Cassazione sui FONDI DELLA Lega : "Se lo sa Bossi dica dove sono i soldi". Fico : "Le sentenze vanno rispettate" : È "onere dell'imputato" Umberto Bossi "indicare al Pm dove indirizzare le ricerche per rinvenire i fondi allo stato non rinvenuti in disponibilità della Lega ma", secondo il 'Senatur', "esistenti". Lo dice la Cassazione nelle motivazioni di conferma del sequestro di beni personali di Bossi fino a 40 milioni, e lo esorta a dire dove sono finiti i soldi che - secondo l'accusa - ha truffato allo Stato. L'ex leader ha sostenuto che i ...

Di Maio : 'I FONDI DELLA Lega? Riguarda i diamanti e lauree in Albania di Bossi. Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

FONDI DELLA LEGA/ Salvini paga il prezzo degli 'amici' in toga di M5s : M5s ha commesso un errore: ha pensato di ingraziarsi le toghe, e il suo alleato, la LEGA ora ne paga le conseguenze. Ma le toghe vogliono il potere.

FONDI DELLA LEGA/ Salvini paga il prezzo degli "amici" in toga di M5s : M5s ha commesso un errore: ha pensato ingenuamente di ingraziarsi le toghe, e il suo alleato, la LEGA ora ne paga le conseguenze. Ma le toghe vogliono comandare. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 06:01:00 GMT)GRECO vs CANTONE/ Procure "contro" e suicidi, l'ombra molto lunga di Mani pulite, di G. Da RoldFONDI DELLA LEGA/ Pm, M5s e Saviano, la caccia al "tesoro" diventa un boomerang, di A. Fanna

FONDI DELLA Lega - Salvini : "Vedrò Mattarella". Ma il Colle : "All'oscuro di tutto" : Sono fonti vicine alla Lega a far trapelare che sono già in corso contatti tra il partito e il Quirinale e che al rientro dalla missione dalla Lituania di Sergio Mattarella ci sarà la possibilità di individuare una data per un incontro con Matteo Salvini. Quest'ultimo vorrebbe affrontare col capo dello Stato la decisione della Cassazione di dare il permesso ai pm di Genova di sequestrare i Fondi della Lega, andando a cercarli "ovunque siano", ...

FONDI DELLA Lega - pressing di Salvini : «Mattarella mi incontri». Gelo del Colle : «Il presidente della Repubblica è all’estero ed è all’oscuro di qualunque contatto», fanno sapere dal Quirinale. Il ministro della Giustizia Bonafede: «Le sentenze vanno rispettate»

La exit strategy della Lega sul sequestro dei FONDI è fondare una nuova Lega? : Dopo la richiesta del sequestro delle somme che entreranno nelle casse fino al raggiungimento di 49 milioni, il Carroccio è passato all'attacco . Si attendono le decisioni del Tribunale del riesame di ...

FONDI DELLA Lega - Salvini : «Incontreremo Mattarella» Ma il Colle è all’oscuro di tutto : Il vicepremier replica all’Anm invocando la «libertà d’espressione» sul sequestro dei conti del Carroccio. Il Guardasigilli: «Le sentenze vanno rispettate». Silenzio del Colle

Bossi : "Quei FONDI DELLA Lega? Chiedete ai servizi..." : Nel caso dei fondi Lega e l'ok della Cassazione sul blocco dei conti del Carroccio è intervenuto il Senatùr Umberto Bossi . Il blocco dei fondi da 49 milioni di euro di fatto è nato dopo la condanna ...

Soldi pubblici - diamanti - investimenti in Tanzania e il filone del dopo Bossi : caccia dei Pm ai FONDI spariti della Lega : Tutto è scoppiato con la sentenza della Cassazione: "Si possono sequestrare i beni della Lega ovunque vengano rinvenuti Soldi - conti bancari, libretti, depositi - fino a raggiungere la cifra di 49 ...