FLORENZI ALL' INTER? Roma | Monchi smentisce ultimatum al giocatore | Sono

FLORENZI all'Inter?/ L'esterno della Roma non vuole lasciare la capitale ed attende la proposta sul rinnovo : Florenzi sembra intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo della Roma. Si allontana quindi l'Inter che aveva scelto lui come nuovo esterno in caso di rottura con i giallorossi(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:10:00 GMT)

FLORENZI ballano 1 - 3 milioni : la Roma nicchia : Roma - Un'altra giornata è passata: da oggi comincia ufficialmente l'ultimo anno di contratto di Florenzi con la Roma. E per il momento non si parla di rinnovo. O meglio, se ne sta discutendo tra ...

Inter - non solo Nainggolan : chiesto anche FLORENZI alla Roma (RUMORS) : L'Inter sembra cominciare a muoversi concretamente sul mercato, come testimoniato dal colpo Radja Nainggolan. Siamo ai dettagli della trattativa che dovrebbe portare il centrocampista belga della Roma a Milano. Il giocatore, infatti, ha gia' un accordo con i nerazzurri sulla base di un contratto quadriennale, fino al 2022, a quassi cinque milioni di euro a stagione più bonus. anche la trattativa tra le due societa' sembra a buon punto visto che ...

FLORENZI alla Juventus?/ Ultime notizie - la Roma vorrebbe blindarlo : Marotta ci prova... : Florenzi alla Juventus? Marotta ci prova... la Juventus vorrebbe mettere mani sull'esterno della Nazionale, ma la Roma proverà fino all'ultimo a proporre il rinnovo del contratto(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:36:00 GMT)

Italia-Arabia Saudita - diretta dalle 20 - 45 Ci sono FLORENZI e Pellegrini - in attacco Balotelli : Mancini sceglie i romanisti, Pellegrini e Florenzi e per l'amichevole con l'Arabia Saudita fa fuori Cristante. Davanti c'è Balotelli. Ecco l'undici di partenza: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, ...

Calciomercato Roma - Monchi allo scoperto : Alisson - Dzeko ed il “giallo” FLORENZI : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato che coinvolgeranno il club giallorosso “Alisson? Se partisse dovrei tornare a giocare io in porta: è più facile che resti lui”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, risponde con una battuta a chi gli chiede se Alisson resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Roma, in scena ...

Calciomercato Inter - Ausilio lancia l’allarme Fair-play finanziario : le ultime su Rafinha e Cancelo! E FLORENZI… : Inter qualificata alla prossima Champions League, adesso il Calciomercato sarà fondamentale per regalare a Spalletti una rosa competitiva L’Inter nella serata da favola di ieri, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra però va notevolmente rinforzata, sia per la competizione europea, che per fare un ulteriore passo avanti in campionato dopo questa sofferta annata. Quest’oggi ha parlato ai microfoni ...