Fisco | per la rottamazione bis rigettato solo il 3 | 4% delle domande

Lavoro nero - oltre 3 milioni di "invisibili". E il Fisco ci perde 42 miliardi : Terza è la Sicilia: con 312.600 irregolari e un peso dell' economia sommersa su quella complessiva pari all'8,1%, le imposte e i contributi non versati sfiorano i 3,5 miliardi di euro all'anno. Il ...

Fisco : -42 - 6mld per lavoratori in 'nero' : La meno interessata dalla presenza dell'economia sommersa è il Veneto: 199.400 lavoratori in nero per 5,2 mld di euro di valore aggiunto sommerso , 3,8% Pil regionale, che levano al Fisco 2,9 mld.

Fisco : Artom - per flat tax risorse per 55 mld da ‘buco’ in debito pubblico : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – La flat tax potrà essere finanziata, in parte, con il debito pubblico: 55 miliardi di euro, in un triennio, che l’Italia paga per partite straordinarie – come il costo dei derivati o il fondo di salvataggio per la Grecia – che incidono sulla crescita e ‘pesano’ per un punto percentuale del Pil. è quanto sostiene all’Adnkronos, Arturo Artom fondatore di Confapri, think tank di ...

Cineca - il superconsorzio dei professori patteggia col Fisco la gigantesca evasione. Con lo sconto paga oltre 25 milioni : L’imbarazzo si può solo immaginare scorrendo i nomi. Fior di professori di diritto amministrativo, ordinari di tributario e rettori vari ed illustri. In 79 hanno ricevuto il verbale del Consorzio interuniversitario Cineca che li ha come consiglieri nel quale, alla fine, si butta la spugna con la maschera: sì, il gigante dell’Informatica di Stato ha evaso le tasse per anni, almeno cinque, dal 2011 al 2015. E ancora sì, dopo improbabili tentativi ...

"Proposte su credito e Fisco per rilanciare l'economia" : In materia di regole del mercato e pmi, Valore Impresa propone diverse azioni per rilanciare l'economia reale italiana. - L'adozione di misure che portino all'effettiva divisione in lotti delle gare ...

“Proposte su credito e Fisco per rilanciare l’economia” : Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Regole del mercato, credito e fisco. Questi i tavoli previsti oggi da Valore Impresa, in occasione degli Stati Generali della Piccola Impresa e delle Professioni, in corso a Roma. In materia di regole del mercato e pmi, Valore Impresa propone diverse azioni per rilanciare l’economia reale italiana. – L’adozione di misure che portino all’effettiva divisione in lotti delle ...

Fisco - arriva Prenota ticket : il sistema online dell’Agenzia delle Entrate per evitare code agli sportelli : arriva Prenota ticket, il servizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione grazie al quale i contribuenti potranno prendere appuntamento agli sportelli degli uffici di alcune città italiane direttamente online (da desktop o da app), evitando così lunghe file per ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione.Continua a leggere

Florentino - Neymar - Zidane e... il Fisco : ecco perché Ronaldo ha rotto col Real. Una scrittura privata aiuta la Juve : Le ragioni dell'addio del portoghese che mettono all'angolo il presidente Perez. E il procuratore di CR7 è dato in arrivo in Italia

Affitti brevi per turismo - all’estero c’è un tesoretto che il Fisco non riscuote : Affitti brevi per turismo Non solo non ci sono le trattenute sugli Affitti brevi per turismo che colossi web come Airbnb, Homeaway e Booking si rifiutano di raccogliere. All’appello dell’Agenzia delle entrate, che sta riunendo i dati sulle transazioni delle case messe in affitto per brevi periodi attraverso intermediari, online e offline (scadenza prorogata al 20 agosto), mancano anche i soldi prelevati da aziende più piccole che operano ...

Bollino rosso sulle strade del Fisco lunedì : ultimo giorno per pagare Ires - Irap e Irpef : lunedì arriva l'ingorgo fiscale di inizio estate. Il 2 luglio, infatti, sarà l'ultimo giorno per le imprese per pagare l'Ires , Imposta sui redditi delle società di capitali, senza sanzioni e ...

Fisco - lunedì scadenza di inizio estate da 19 mld per imprese e professionisti : inizio di luglio ricco per le casse pubbliche che dovrebbe ricevere un gettito complessivo pari a 19,2 miliardi di euro . In questi giorni infatti, sono tante le scadenze fiscali nelle agende di ...

Trasforma ex caserma in casa vacanze - sacerdote truffa il Fisco per 190mila euro : Una ex caserma affittata a canone super scontato per gli esercizi spirituali veniva subaffittata come base per tour turistici nelle capitali europee. Un sacerdote è stato denunciato dalla guardia di ...