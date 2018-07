Fiorentina nel caos | per colpa della solita burocrazia

sportfair

: #Calciomercato femminile | Dalla Juventus alla Fiorentina fino alla Roma e al Milan, le trattative della Serie A - DiMarzio : #Calciomercato femminile | Dalla Juventus alla Fiorentina fino alla Roma e al Milan, le trattative della Serie A - teovisma : @karmaakabaneee @AlePitton Hanno mollato dopo il pareggio con la Fiorentina, che ha tagliato le gambe. Alla fine co… - FiorentinaUno : FIORENTINA, oggi nel mondo viola: a Moena inizia il ritiro -

(Di sabato 7 luglio 2018)costretta a vivere in un limbo relativamente al calciomercato, in attesa che si risolva la tanto intricata situazione del Milan Lasta vivendo un’estate caotica, per colpe non sue. Il calciomercato viola è pesantemente condizionato dal caso Milan e dallache sta prolungando enormemente i tempi in merito alla decisione sull’esclusione dalle coppe europee del club rossonero. Prima la decisione dell’Uefa che slittava di continuo, adesso il Tas che in un certo senso ‘attende’ di conoscere gli sviluppi societari rossoneri. In questo scenario si colloca in una situazione di stallo la, impossibilitata a muoversi sul mercato dato che non conosce ancora il proprio futuro. Qualora la Viola dovesse giocare l’Europa League, di certo Corvino farà un certo tipo di mercato, con un appeal diverso ed anche differente ...