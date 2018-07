Finisce l' avventura di Fognini

Wimbledon - Finisce l'avventura di Fabbiano : out al terzo turno : TORINO - finisce al terzo turno la corsa di Thomas Fabbiano a Wimbledon: il pugliese, un po' scarico, ha ceduto in tre set al Next Gen Tsitsipas. Dopo aver eguagliato il suo miglior risultato in uno ...

Tennis - Cecchinato “frenato” da Lacko : l’avventura ad Eastbourne Finisce in semifinale : Marco Cecchinato è stato eliminato dal torneo di Eastbourne, la sua avventura sull’erba si ferma in semifinale contro Lacko Marco Cecchinato è stato eliminato dal torneo di Eastbourne, l’unico giocato sull’erba, utile come preparazione a Wimbledon dove sarà testa di serie. Il Tennista italiano ha ceduto in semifinale sotto i colpi di Lacko, il quale ha vinto con un 6-3 6-4 che non lascia spazio a repliche. Sarà dunque lo ...

Badminton - US Open 2018 : Finisce subito l’avventura degli azzurri. Tutti i risultati delle finali : Si sono conclusi nella notte italiana gli US Open di Badminton, ai quali hanno preso parte anche gli azzurri Rosario Maddaloni nel singolare maschile e la coppia Silvia Garino-Lisa Iversen nel doppio femminile: per Tutti l’esperienza è terminata al primo turno. Di seguito i risultati degli italiani, all’ultimo torneo prima dei Giochi del Mediterraneo: 1° turno singolare maschile: Kalle KOLJONEN (Fin) b. Rosario MADDALONI 21-14 ...

Per Andrea Iannone Finisce quest'anno l'avventura nel team MotoGP di Suzuki : Andrea Iannone , che quest'anno sta ben figurando nel team Suzuki, si vedrà concludere alla fine del 2018 il contratto in essere con la casa giapponese. Nonostante abbia all'attivo il doppio dei punti ...