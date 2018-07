Findus ritira lotti di minestrone surgelato | Rischio listeria

Findus ritira 14 lotti di minestrone surgelato : rischi per salute - ecco perché : ' La decisione è stata presa in linea con la politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti ' , spiega l'azienda. LEGGI ANCHE Sostanza cancerogena in farmaci ...

Findus : ritirati alcuni prodotti - ecco i lotti interessati [DETTAGLI] : Findus, in linea con la sua politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti, sta conducendo un richiamo volontario in via del tutto precauzionale di alcuni prodotti ‘Minestrone’. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. La decisione, “volontaria e in via del tutto precauzionale”, di richiamare questi prodotti, sottolinea la società “è stata presa a seguito della segnalazione ...