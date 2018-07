FINANZA Il piano di Savona per la rivoluzione dell' Italia

FINANZA E POLITICA/ Il labirinto di Conte tra i dazi di Trump e il piano Macron : Le scelte protezionistiche di Trump e la risposta cinese aprono alla Germania la via della recessione. Ecco cosa deve fare l'Italia per salvare il suo export. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:02:00 GMT) FINANZA E POLITICA / Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio, di S. CingolaniM5S-LEGA/ Articolo 81, la tentazione (da evitare) di un referendum sull'euro, int. a A. Mangia

In marcia il piano dell'Ue sulla FINANZA sostenibile. Banca Etica : "Una pietra miliare - ma attenti alle lobby" : Per questo la Commissione l'8 marzo scorso ha presentato un piano d'azione articolato 'per un'economia più verde e più pulita'; e per questo a Bruxelles si sta lavorando per mettere insieme un gruppo ...