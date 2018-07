FINANZA E POLITICA Da S&P’s la prima “bordata” dei mercati sul Governo Lega-M5s

FINANZA E POLITICA/ Il regalo del Pd al governo Lega-M5s : Le disuguaglianze sono aumentate negli ultimi anni e il Pd, anziché correggere la situazione, ha solamente fatto crescere i consensi per Lega e M5s.

FINANZA E POLITICA/ L'asse Savona-Confindustria per cambiare l'Europa : Il Centro Studi di Confindustria ha presentato una proposta di riforma dell'Ue che ha incontrato il favore del ministro Paolo Savona.

FINANZA E POLITICA/ Italia - 20 miliardi per non perdere il treno della ripresa : La ripresa a livello globale potrebbe perdere slancio. Dunque l'Italia farebbe bene a mettere in campo misure per non restare ulteriormente indietro. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:02:00 GMT)

FINANZA E POLITICA/ I conti che mettono in freezer le promesse Lega-M5s : Nell'ultima settimana il governo giallo-verde ha subito una serie di docce fredde riguardanti i provvedimenti sbandierati in campagna elettorale. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:02:00 GMT)

FINANZA E POLITICA/ Il labirinto di Conte tra i dazi di Trump e il piano Macron : Le scelte protezionistiche di Trump e la risposta cinese aprono alla Germania la via della recessione. Ecco cosa deve fare l'Italia per salvare il suo export. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:02:00 GMT)

FINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio : C'è un dato anomalo che incombe sul mancato sviluppo del paese: i salari sono fermi da almeno un decennio. E le ricette del governo non adeguate. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:02:00 GMT)

FINANZA E POLITICA/ Il meccanismo dell'euro è pronto a incepparsi : Il meccanismo Target 2 aiuta l'Eurozona a funzionare, ma presenta anche limiti che mostrano come l'euro non possa andare avanti a lungo, così com'è.

Il balletto dello spread. La politica nelle mani della FINANZA - Valori : Nell'immaginario collettivo la finanza ha saputo raffigurarsi come una scienza esatta, guidata da leggi matematiche e oggettive e dal giudizio tanto severo quanto infallibile. Un sistema immensamente ...

FINANZA E POLITICA/ Euro - il primo test pronto per Tria e Savona : Il Governo deve ancora conquistare la piena fiducia degli investitori. Giovanni Tria e Paolo Savona hanno quindi un compito importante nel mettere a punto il Def. CARLO PELANDA(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:02:00 GMT)

Politica e FINANZA - appunti semiseri sulla crisi di governo : Espressione inglese ignota ai più giovani che significa "fatti più in là oh oh! che vengo io', così come cantavano le sorelle Bandiera negli spettacoli notturni di Renzo Arbore. Vedi il caso più ...

SPILLO/ Europa e FINANZA - i poteri che hanno preso il posto della politica : Nelle ultime settimane il nostro Paese ha vissuto momenti convulsi a livello politico, con ripercussioni anche finanziarie. È utile rifletterci.

Spread - perché la crisi politica ha mosso la grande FINANZA : Non si può far finta che i mercati finanziari non esistano, soprattutto se ci si appresta a governare un Paese come l’Italia, che ha un debito da 2.300 miliardi di euro. Sapere che ci sono degli investitori disposti a sottoscrivere il nostro debito pubblico è vitale perché è solo grazie a questi prestiti che lo Stato paga gli stipendi e le pensioni...

FINANZA E POLITICA/ Gli errori sull'euro che Italia e Ue rischiano di pagare caro : Il Governo Lega-M5s sembra pronto a nascere. I mercati saranno capaci di trovare occasioni di guadagno. Cominceranno anche a essere evidenti gli errori commessi sull'euro. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:02:00 GMT)