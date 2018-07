Filippa Lagerback risponde nel migliore dei modi ai gossip su una crisi con Bossari

Daniele Bossari e Filippa in crisi? La risposta della Lagerback spiazza : Daniele Bossari e Filippa Lagerback in crisi dopo le nozze? Arriva la replica della showgirl svedese Nonostante le continue smentite dei diretti interessati, non si placa il gossip sulla presunta crisi tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Le foto di quest’ultimo insieme ad un’altra donna, infatti, hanno spinto numerosi giornali e siti a chiedersi se, […] L'articolo Daniele Bossari e Filippa in crisi? La risposta della ...

Michelle Hunziker perde la scommessa con Filippa Lagerback : cosa è costretta a fare : 'Ogni scommessa persa è un impegno da onorare...'. Michelle Hunziker perde contro Filippa Lagerback e pubblica su Instagram un video in cui sventola la bandiera svedese e beve: 'La Svizzera ha perso ...

“Fanno finta di niente in pubblico - ma lei…”. Daniele Bossari e Filippa Lagerback : hanno scoperto tutto. Chi li conosce ‘sa’ e ora parla : Daniele Bossari e Filippa Lagerback, la coppia del momento. E non perché il conduttore e vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip e la showgirl svedese sono diventati marito e moglie da poche settimane. Dopo 18 anni d’amore e una figlia ormai adolescente insieme, sono sposati il primo giugno scorso. Il tempo di fare il viaggio di nozze, documentato passo passo via Instagram, in Marocco e, al ritorno, sono cominciati i ...

Svezia-Svizzera e la scommessa tra Michelle Hunziker e Filippa Lagerback : Due bionde e una scommessa. Michelle Hunziker, 41 anni, e Filippa Lagerback, 43, si sono strette la mano e si sono ripromesse di pagare pegno. In ballo, la sfida per conquistare i quarti di finale di questi Mondiali di Russia tra Svezia e Svizzera. Le conduttrici, una nata in Canton Ticino, l’altra a Stoccolma, in assenza dell’Italia fanno infatti il tifo solo per i loro Paesi d’origine. Le due squadre scendono in campo, a San ...

