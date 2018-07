Festa del Sole | il consigliere di Fratelli d’Italia cita il Mussolini del 1934 “contro i

Dolce e Gabbana - tutti pazzi per le modelle in Tremezzina : poi Festa sul lago : Il mondo della moda, dunque, sul lago di Como da ieri sera con le sfilate donne firmate Dolce e Gabbana. Le protagoniste, dopo lo show con la nuova collezione 2018, si sono dirette in battello a Como.

Pamplona - alla Festa di San Firmino già 5 feriti. Ma l’edizione 2018 diventa simbolo della lotta alla violenza sulle donne : È iniziata ieri la festa di San Firmino a Pamplona e già si hanno le prime vittime. Una persona è stata incornata e altri quattro sono stati feriti in vario modo, secondo la Croce rossa, dopo che i primi tori sono stati liberati nelle strade per percorrere, tra la folla, gli 848 metri verso l’arena, come da tradizione. Ogni anno l’apertura della manifestazione è preceduta da polemiche e critiche a causa delle violenza che vengono inferte ...

Milano : polemiche per la Festa del Sole : Al raduno di due giorni organizzato dalla formazone di estrema destra Lealtà e Azione, hanno partecipato anche parlamentari leghisti. Poco distante il presidio dell'Anpi. La senatrice a vita Liliana ...

A Vicenza la Festa per i 50 anni dell’Aic : “E’ un grande giorno, mai avremmo pensato in quel lontano 3 luglio 1968 a Milano di rivederci mezzo secolo dopo”. Sergio Campana, uno dei fondatori e ora presidente onorario Aic, è apparso commosso alla festa per i 50 anni dell’Associazione italiana calciatori in corso alla basilica palladiana di Vicenza, città dove ha sempre avuto sede l’Aic. Moltissimi i personaggi del mondo del calcio presenti tra cui ...

PAT * Fino a domenica la Festa provinciale dell'Emigrazione ad Altavalle - In Val di Cembra fra Faver - Grauno - Grumes e Valda - : Fino a domenica Faver, Grauno, Grumes e Valda ospiteranno tavole rotonde, spettacoli teatrali, mostre, concerti e laboratori; domenica la conclusione, con la filata e il pranzo. Ad organizzare è l'...

Da 10 al 16 Luglio torna la tradizionale Festa del PD di Porto Fuori : Ciò che non e cambiato nel tempo è il senso di ospitalità che da sempre la caratterizza.' PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI - MARTEDÌ 10 Luglio ore 21,00 GRUPPO FOLK ITALIANO ALLA CASADEI della Scuola di ...

Festa a Vicenza per i 50 anni dell'Aic : Moltissimi i personaggi del mondo del calcio presenti tracui l'attuale commissario Figc Roberto Fabbricini, gli expresidenti federali Franco Carraro, Giancarlo Abete e CarloTavecchio. 'E' stato un ...

Mondiali Russia 2018 – Brasile eliminato - è Festa per il Belgio : le FOTO più belle del match : Il Belgio stacca il pass per la semifinale ai Mondiali di Russia 2018: Belgio eliminato, nella gallery le FOTO più belle del match Clamorosa eliminazione del Brasile, questa sera, ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il Belgio è riuscito a mandare al tappeto Neymar e compagni, vincendo meritatamente un match ricco di emozioni, col punteggio di 2-1. Il Belgio quindi sorride e si prepara adesso ad affrontare la Francia, in ...

VIDEO Che papera di Muslera! Clamoroso errore del portiere in Francia-Uruguay 2-0 - Griezmann fa Festa : Fernando Muslera ha commesso una clamorosa papera in Uruguay-Francia, quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Il portiere dei sudamericani credeva di parare agevolmente il tiro di Griezmann dalla distanza e invece è stato goffo nel suo intervento, prendendo male il pallone che poi è carambolato in rete. I transalpini si sono involati così sul 2-0 e la Celeste non è più riuscita a rimontare. Di seguito il VIDEO della papera di Muslera in ...

Uruguay-Francia - i tifosi danno spettacolo : le IMMAGINI più belle della Festa sugli spalti : Uruguay e Francia danno spettacolo ai Mondiali di Russia 2018, i tifosi sostengono ora più che mai le loro squadre dagli spalti È festa assoluta sugli spalti dello Stadio Niznij Novgorod per il primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018 tra Francia ed Uruguay. Bandiere, colori e false riproduzioni della coppa del mondo compongono lo spettacolo che i tifosi danno. Scorri la gallery per vedere tutte le foto. Fai clic qui per vedere ...

Milano - Liliana Segre scrive a Salvini : “Festa del Sole di ispirazione neonazista e razzista - revochi le autorizzazioni” : La senatrice a vita Liliana Segre ha depositato un’interrogazione urgente al ministero dell’Interno Matteo Salvini, in merito al raduno neonazista “Festa del Sole” organizzata tra oggi e domani da Lealtà Azione ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. “Si chiede di sapere se il ministro sia a conoscenza della pericolosità dell’evento in questione, di chiara ispirazione neonazista e razzista e se non ritenga di ...

Il Chupinazo - la cerimonia di apertura della Festa di San Firmino : Inizia la corsa dei tori a Pamplona, Spagna, e il 6 luglio a mezzogiorno in punto c'è la sua cerimonia di apertura, il momento più intenso di tutta la Festa di San Firmino. Il Chupinazo è un razzo che viene lanciato dal balcone del palazzo Ayuntamiento, il comune, in piazza Consistorial ed è un mome

Pamplona - al via la Festa di San Firmino. Dal balcone del municipio parte il chupinazo : in piazza esplode la Festa : Con l’ormai famoso botto del ‘chupinazo‘ sparato dal balcone del comune di Pamplona scatta l’edizione 2018 dei San Fermines, la ‘fiesta’ dei tori resa celebre in tutto il pianeta da Ernest Hemingway L'articolo Pamplona, al via la festa di San Firmino. Dal balcone del municipio parte il chupinazo: in piazza esplode la festa proviene da Il Fatto Quotidiano.

"4 Stella" da impazzire - Festa grande per tre fortunati. Lotto - i numeri dell'ultima estrazione : Continua la caccia al jackpot, nessun "6" nell'ultima estrazione del SuperEnaLotto. Per l'estrazione di sabato 7 luglio, dunque, il Jackpot di casa Sisal sale a 11,1 milioni. "4 ...