Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour de France 2018 | da Noirmoutier-en-l’Ile

Tour de France – Volata pazzesca di Fernando Gaviria! ‘El Misil’ brucia Sagan : è sua la prima maglia gialla [CLASSIFICA] : Fernando Gaviria vince la prima tappa del Tour de France 2018: il ciclista colombiano si piazza davanti a Sagan e Kittel dopo una splendida Volata finale In un’estate di grande sport mondiale, con i grandi appuntamenti dei Mondiali di Russia 2018 e Wimbledon, il ciclismo non poteva certo restare a guardare. È iniziata ufficialmente oggi la prima tappa del Tour de France 2018, con partenza da Noirmoutier-en-L’Ile e arrivo a Fontenay ...

Giro di Svizzera 2018 : Peter Sagan beffa Fernando Gaviria in volata nella seconda tappa : seconda tappa, prima in linea, per il Giro di Svizzera 2018: partenza e arrivo a Frauenfeld con l’attesa volata (gruppo dimezzato a causa di alcune salite poste sul finale) che è stata vinta dal Campione del Mondo Peter Sagan, sempre più dominante nella corsa a tappa elvetica. Resta in maglia gialla di leader il padrone di casa Stefan Kueng (BMC). Tre uomini in fuga nella prima fase di gara: Calvin Watson (Aqua Blue Sport), Perrig ...

Giro di California 2018 : Fernando Gaviria cala il tris nell’ultima tappa! Corsa a Bernal : Con una tappa per velocisti a Sacramento si è chiuso il Giro di California 2018: Fernando Gaviria, pur in volata molto particolare, si è confermato l’uomo più forte degli sprint, ottenendo il terzo successo in tre volate nella Corsa a stelle e strisce che prevedeva un’ottima startlist per quanto riguardava le ruote veloci. La Quick-Step Floors ha impostato un ottimo treno nel finale e nell’ultimo chilometro la Katusha-Alpecin ...

Giro di California 2018 : Fernando Gaviria imbattibile in volata. Secondo Caleb Ewan : Due su due per Fernando Gaviria in volata al Giro di California 2018: il colombiano non ha rivali allo sprint e si prepara al meglio verso un Tour de France da protagonista, sarà lui l’uomo più atteso nelle frazioni pianeggianti. Sul traguardo di Elk Grove, nella quinta frazione della corsa a tappe statunitense, il corridore della Quick-Step Floors ha sfruttato al meglio il lavoro del compagno di squadra Maxi Richeze per poi mettersi in ...