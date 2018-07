Fabri Fibra in concerto in piazza Loggia

Fabri Fibra/ Il rapper di Senigallia è il più passato in radio (Wind Music Awards Summer 2018) : Fabri Fibra sarà tra i protagonisti della terza puntata dei Wind Music Awards dall'Arena di Verona. Appuntamento in prima serata su Rai 1. (Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:25:00 GMT)

'Marracash - 10 anni dopo' - esce oggi il nuovo feat che chiude il dissing con Fabri Fibra : È uscito oggi 'Marracash - 10 anni dopo', la riedizione di 'Marracash', primo album (omonimo) ufficiale dello storico membro della Dogo Gang, pubblicato nel 2008. Il disco, che all'epoca ebbe un ottimo riscontro, sia a livello di pubblico che di critica, è considerato da molti appassionati tra i migliori album della storia del rap italiano, oltre che uno di quei lavori fondamentali per abituare il pubblico ad un immaginario e ad un linguaggio, ...

Ghali e J-Ax e Fedez a Radio Italia Live : il rap protagonista con Fabri Fibra - Tedua - Capo Plaza e gli altri : J-Ax e Fedez a Radio Italia Live presentano il nuovo singolo estivo, Italiana. Sono solo due dei numerosi esponenti della scena rap nostrana in programma al concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano. L'evento, condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, si apre proprio con una carrellata di esponenti del genere rap Italiano. Si esibiscono all'inizio della manifestazione musicale Tedua con La legge del più forte e Vertigini, ...

Fabri FIBRA/ Video - "Quando sei famoso tutti ti chiedono qualcosa - la fama ti limita!" (Radio Italia live)) : Video, il rapper FABRI FIBRA parla della notorietà e dei suoi risvolti negativi allo show Radio Italia Live, dove sarà un ospite assolutamente gradito.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:42:00 GMT)

Fabri Fibra/ Supera la madre che gli ha rovinato la vita e pensa a un figlio? (Wind Music Awards) : Fabri Fibra, il noto rapper ha ricevuto l'EarOne Airplay all'Arena di Verona ennesimo riconoscimento di una carriera che è per lui un continuo crescendo. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 09:55:00 GMT)

Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra : testo e significato : testo e significato di Fotografia, il nuovo singolo firmato da Carl Brave con l’eccezionale collaborazione di Francesca Michielin e Fabri Fibra. Il brano è il primo inedito estratto da Notti Brave, il primo progetto discografico di Carl Brave da solista uscito lo scorso 11 maggio. In radio sta spopolando “Fotografia”, il singolo di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra Quest’estate 2018 si appresta ad essere ...

Carl Brave - Francesca Michielin e Fabri Fibra : è uscito il videoclip di “Fotografia” : Semplicemente bellissimo The post Carl Brave, Francesca Michielin e Fabri Fibra: è uscito il videoclip di “Fotografia” appeared first on News Mtv Italia.

Il video di Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra in versione Simpsons sul Tevere : Disponibile su Youtube il video di Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra, il nuovo singolo estratto dall'album Notti Brave. Rilasciato venerdì 11 maggio insieme all'album di inediti ricco di collaborazioni, Fotografia è un brano fresco e particolarmente orecchiabile, con un mix di suoni tra il pop di Francesca Michielin e il rap di Fabri Fibra e Carl Brave. Il testo è stato scritto in collaborazione dai tre artisti, ...

Flowers Festival : da Fabri Fibra a Gemitaiz - ecco i primi nomi confermati : In quello che fu il Cortile della Lavanderia del Manicomio di Collegno, si svolge Flowers Festival, che prosegue la tradizione dei grandi spettacoli di teatro e musica cha a partire dal momento dell'...

Carl Brave : nel nuovo album “Notti brave” ci sono anche Francesca Michielin e Fabri Fibra : E molti altri! The post Carl Brave: nel nuovo album “Notti Brave” ci sono anche Francesca Michielin e Fabri Fibra appeared first on News Mtv Italia.