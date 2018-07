F1 – Vettel spaventa i fan durante le Fp3 | Seb si ferma per il mal di collo | le sue

F1 - Vettel spaventa le Mercedes e promette battaglia : “proveremo a uccidere la loro magia qui a Silverstone” : Il pilota tedesco della Ferrari ha parlato dei risultati ottenuti oggi a Silverstone, sottolineando come sia felice delle risposte della propria monoposto Il più veloce sia sul passo gara che nella simulazione di qualifica, giornata davvero positiva per Sebastian Vettel a Silverstone. Il pilota tedesco ha chiuso davanti a tutti, dimostrando di poter dire la propria anche in ottica gara, su un circuito che storicamente non aiuta le macchine ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Max Verstappen al comando davanti a Raikkonen - Vettel quinto - Hamilton spaventa : Max Verstappen ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull si è portato in testa con il tempo di 1:12.198, precedendo Kimi Raikkonen di 13 centesimi. Le Ferrari hanno fatto un po’ di fatica e non hanno lanciato ottimi segnali in vista della gara, soprattutto con Sebastian Vettel che è quinto a otto decimi al termine di una sessione complicata. Lewis ...