F1 | Vettel soddisfatto | ' buona qualifica'

Formula 1 - Vettel fiducioso : 'Abbiamo ottime possibilità'. Hamilton soddisfatto : 'Il secondo posto va bene' : ' Non è stato facile mettere insieme il giro. Ho fatto un errore alla prima uscita e ho dovuto trovare la concentrazione ' . Sebastian Vettel si prende la terza posizione sulla griglia di partenza del ...

F1 – Vettel soddisfatto ma non troppo : “risultato perfetto - ma il giro un po’ meno” : Sebastian Vettel soddisfatto ma non del tutto dopo la pole position del Gp del Canada conquistata oggi sul circuito di Montreal Splendida pole position per Sebastian Vettel oggi a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sull’1.10.764, regalando alla Scuderia di Maranello una pole position canadese che mancava dal 2001. Dopo 17 anni Vettel riporta la Ferrari sulla prima casella di partenza del Gp del Canada, lasciandosi ...