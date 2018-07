F1 – Vettel ci crede a Silverstone | “la differenza tra me e Lewis? Il giro è praticamente

sportfair

: Questo Gago non sa una sega. Non tanto della questione Ronaldo, ma sulla Exor. Quindi 'si venderanno Vettel con la… - IlPrincipeGiov : Questo Gago non sa una sega. Non tanto della questione Ronaldo, ma sulla Exor. Quindi 'si venderanno Vettel con la… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Sebastianpositivo e fiducioso dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna di oggi sul circuito diSolo 44, i millesimi che separano SebastiandaHamilton. Qualifiche spettacolari, questo pomeriggio a, con un Hamilton stratosferico, che si è lasciato alle spalle le Ferrari die Raikkonen. Il tedesco della Rossa non è capace di affermare cosa abbia fatto laoggi in pista: “quasi mezzo decimo. Non saprei, un divario così piccolo che illo stesso“, ha dichiarato in conferenza stampa. “Onestamente sono stato abbastanza contento del primo tentativo in q3, pensavo di poter fare qualcosa di più, ma ho perso qualcosa in rettilineo, non saprei esattamente perchè ma più o meno i 2 giri sono stati identici, lui è stato un pochino migliore di me nell’ultimo tentativo, ...