F1 | Verstappen non ci crede più di tanto | “il tracciato di Silverstone non è adatto alla

F1 - l’incoerenza di Verstappen : “l’incidente nelle seconde libere? Non è colpa mia - ma sono andato troppo veloce” : Il pilota della Red Bull non si assume direttamente le responsabilità dell’errore nelle FP2, facendolo però indirettamente Giornata in chiaroscuro per Max Verstappen, il pilota della Red Bull ha dovuto fare i conti con alcuni problemi che hanno condizionato le prime due sessioni di prove libere. Photo4 / LaPresse Un guaio al cambio al mattino e l’incidente al pomeriggio, inconvenienti che non hanno permesso all’olandese ...

F1 – Verstappen sorridente a Silverstone - ma il titolo è troppo lontano : “non possiamo lottare per il Mondiale” : Reduce dalla splendida vittoria al Gp d’Austria, Max Verstappen racconta le sensazioni con le quali arriva alla gara di Silverstone Un nuovo round del campionato Mondiale di F1 è alle porte. Inizia ufficialmente domani il weekend del Gp di Gran Bretagna, decimo appuntamento stagionale, con le prime sessioni di prove libere. I piloti però, sono già a Silverstone e, oggi, hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le ...

Max Verstappen - GP Gran Bretagna 2018 : “Silverstone non ci favorisce - ma siamo pronti a dare battaglia” : Max Verstappen tocca numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 2018 (clicca qui per programma e tv). L’olandese ha iniziato il suo pomeriggio, tornando con la mente a quanto successo nello scorso weekend. “Al Red Bull Ring ho centrato una vittoria attesa solamente in parte, ma davvero splendida da cogliere, soprattutto dopo le difficoltà ...

F1 – Verstappen non si cura di Ricciardo - Raikkonen e Vettel… delusi : le parole dei piloti in conferenza : Le parole in conferenza stampa dei primi tre classificati del Gp d’Austria, non proprio entusiasti i piloti Ferrari di quanto ottenuto Sarebbe dovuto essere un dominio Mercedes, una doppia rottura del motore però condannano Hamilton e Bottas, costretti a ritirarsi entrambi e a guardare da lontano la vittoria di un super Max Verstappen. Photo4 / LaPresse A godere è la Ferrari ma soprattutto il pilota olandese che vince la sua prima ...

F1 Libere3 Montreal : Verstappen non fa sconti - ma la Ferrari è vicina : Il campione del mondo , che venerdì ha impressionato per il ritmo con le gomme supersoft, a parità di hypersoft è 4° a 0"107 dalla vetta. gli altri - A seguire, ecco Ricciardo, 5° a 0"554 e un po' ...

F1 – Terminate le FP1 a Montreal : Verstappen dà una testata a tutti - le Ferrari non brillano [FOTO] : Miglior tempo di Max Verstappen nella prima sessione di prove libere del Gp del Canada, dietro di lui Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo La Red Bull resta sulla cresta dell’onda, il team di Milton Keynes comincia benissimo anche il week-end di Montreal, chiudendo in testa la prima sessione di prove libere del Gp del Canada. AFP PHOTO / Lapresse E’ Max Verstappen il pilota più veloce in pista, abile a trasferire sul tracciato la rabbia ...

Max Verstappen - GP Canada 2018 : “Troppi incidenti? Non cambierò mai il mio stile di guida” : E’ un Max Verstappen sicuro di sé ed anche un po’ stanco di tornare sugli incidenti che hanno caratterizzato il suo Mondiale 2018 di Formula Uno, quello della conferenza stampa di presentazione del GP del Canada, settima prova del campionato. Il pilota olandese della Red Bull, reduce dal nono posto di Montecarlo (in conseguenza del crash nelle prove libere 3, che non gli hanno consentito di prendere parte al time-attack), ha mostrato ...

F1 - Verstappen punge la Red Bull : “ho perso alcuni punti per strada - ma non è stata solo colpa mia…” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa della prestazione fornita a Montecarlo, palesando poi una certa insofferenza sulle critiche rivoltegli circa il suo approccio alle gare Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara ...

Formula 1 Montecarlo : Verstappen - 2 punti non suturano la delusione : E' la nota stonata di un week end perfetto per Red Bull, Max Verstappen . Mentre Daniel Ricciardo vince, convince e conferma solide garanzie di rendimento per il team - i 72 punti nel mondiale contro ...

F1 Monaco - Verstappen e la rimonta fino al nono posto : «Mi sono divertito» : MONTECARLO - Verstappen è stato l'unico a sorpassare in questo Gran Premio di Monaco: dalla ventesima posizione è riuscito a raggiungere la nona. ' È stata una gara a tratti noiosa, perché è difficile ...

Monaco : colpa della Red Bull - non di Verstappen : Non è sicuramente la sua stagione: errori, incidenti, sempre accusato per l’irruenza. Ma questa volta, per noi, Max Verstappen non ha colpe in quanto accaduto questa mattina nelle terze libere a Monaco. L’olandese della Red Bull sta vivendo una stagione da incubo, ma oggi non ci sentiamo di puntare il dito contro di lui: ha […] L'articolo Monaco: colpa della Red Bull, non di Verstappen sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Gp Monaco – Good vibes per Ricciardo dopo le qualifiche : “domani? Non piove e andrà tutto bene! Verstappen? Imparerà…” : Al termine delle qualifiche per la gara del Gp di Monaco, Daniel Ricciardo è apparso sorridente e di buon umore, aspettandosi una bella gara per la giornata di domani Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. tutto pronto per la gara di domani con le qualifiche appena concluse che hanno regalato i ...

F1 – Sabato amaro per Verstappen al Gp di Monaco : la Red Bull non ce la fa - niente qualifiche per Max : Max Verstappen non ce la fa: niente qualifiche del Gp di Monaco per l’olandese della Red Bull Sguardo basso ed espressione dispiaciuta: Max Verstappen ringrazia i meccanici del suo box, scusandosi con pacche nelle spalle per il danno di oggi a Montecarlo. L’olandese della Red Bull ha commesso un erroraccio, quasi imperdonabile, durante le Fp3 del Gp di Monaco, che gli è costato carissimo (QUI il VIDEO): il team di Milton Keynes è ...

F1 - GP Montecarlo 2018 : Max Verstappen ultimo in griglia di partenza! Non partecipa alle qualifiche - sostituito il cambio e penalizzato : Max Verstappen non è riuscito a partecipare alle qualifiche del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. L’olandese aveva danneggiato la propria Red Bull durante le prove libere 3 del mattino e non è così riuscito a girare nella Q1: il 20enne scatterà così in ultima posizione ed è chiamato a una gara difficilissima sulle anguste strade del Principato dove sorpassare è molto difficile. Un vero peccato per Verstappen che era uno ...