F1 | Silverstone | Hamilton in pole

Hamilton - che pole a Silverstone. Vettel 2° per 44 millesimi : Finisce con Lewis Hamilton in ginocchio davanti alla Mercedes una delle qualifiche più combattute dell'anno, dodici minuti che hanno coinvolto la folla di Silverstone in una altalena di emozioni: ...

Formula Uno : pole Hamilton a Silverstone : 16.23 Lewis Hamilton, Mercedes, partirà davanti a tutti nel Gp di Gran Bretagna. Il campione del mondo, alla sua 76.ma pole, con un ultimo giro super precede le Ferrari di Vettel, piccolo errore nel secondo settore, e Raikkonen.Quarto posto per l'altra Mercedes di Bottas. Completano la 'top ten' ...

F1 – Le emozioni di Hamilton - il dolore al collo di Vettel e l’errore di Raikkonen : le parole dei protagonisti delle qualifiche di Silverstone : Le primissime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: Hamilton tremolante dall’emozione, Vettel ancora un po’ dolorante al collo, Raikkonen non troppo soddisfatto E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Gran Bretagna: l’inglese della Mercedes ha battuto le Ferrari di Vettel e Raikkonen, che hanno chiuso alle sue spalle, di un soffio. Quarta pole consecutiva davanti al suo pubblico di casa, ...

Formula Uno : pole Hamilton a Silverstone : 16.23 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp di Gran Bretagna. Il campione del mondo, alla sua 76.ma pole, con un ultimo giro super precede le Ferrari di Vettel (piccolo errore nel secondo settore) e Raikkonen.Quarto posto per l'altra Mercedes di Bottas. Completano la 'top ten' Verstappen, Ricciardo, Magnussen,Grosjean, Leclerc e Ocon. Notte fonda per le Williams: Stroll e e Sirotkin,entrambi protagonisti di una uscita di ...

Hamilton fa la storia - sesta pole in carriera a Silverstone : mai nessuno come lui! Ferrari battute sul filo di lana : Il pilota della Mercedes conquista la pole position nel Gp di Silverstone, dietro di lui le due Ferrari di Vettel e Raikkonen Per la quarta volta consecutiva, la sesta in carriera, Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp di Silverstone. Un record pazzesco per il pilota della Mercedes, il primo nella storia ad arrampicarsi a questa cifra, dove mai nessuno ha osato mai arrivare. Sebastian Vettel non riesce a scalzare il proprio ...

Silverstone - Hamilton vola nella terze libere. Vettel è quarto : È la Mercedes di Lewis Hamilton la più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di F1 che si corre domani a Silverstone. Il ...

F1 Libere3 Silverstone - paura Hartley; ok Hamilton; Kimi 2° - torcicollo Vettel : ... @F1, 7 luglio 2018 red bull fuori gioco - La Red Bull sul giro secco appare invece fuori gioco: Verstappen e Ricciardo hanno subito un distacco dal 4 volte campione del mondo inglese addirittura di ...

F1 - Hamilton comanda nelle terze prove libere di Silverstone : alle sue spalle è un perfetto mix Mercedes-Ferrari : Tutti i tempi delle terze prove libere sul circuito di Silverstone: Hamilton comanda Sul circuito di Silverstone sono appena terminate le Fp3 in vista delle qualifiche del pomeriggio. Il tempo migliore, dopo le Fp2 di ieri nel segno di Sebastian Vettel, porta la firma di Lewis Hamilton (primo anche nelle Fp1). Seguono al pilota della Mercedes: Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. alle spalle del perfetto mix tra Ferrari e ...