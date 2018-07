F1 | Raikkonen si accontenta | “il terzo posto non è da buttare | ma avrei potuto fare

sportfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Terza posizione per Kimial termine delle qualifiche del Gp di Silverstone, il pilota finlandese sidel risultato ottenuto Sorrisi e parziale soddisfazione per Kimi, il pilota finlandese si prende ilottenuto sulla griglia di partenza e si proietta già alla gara di domani. Photo4 / LaPresse Hamilton e Vettel davanti a lui, la possibilità di superarli in avvio e di partire dal lato pulito della pista: elementi che vanno a favore del driver di Espoo, intervenuto in conferenza stampa per spiegare le proprie sensazioni dopo le qualifiche: “credo che il primo e l’ultimo settore siano stati buoni, in quello centrale ho fatto un piccolo errore. Certamenteguadagnare in alcuni punti ma non ci sono riuscito, siamo comunque arrivati vicini ai primi due ed ilnon è male”.L'articolo F1,si ...