F1 | pericolo scampato per Hartley | “io sto bene | la macchina invece no Paura? Meglio non

(Di sabato 7 luglio 2018) Il terribile incidente che lo ha visto protagonista nelle FP3 è già dimenticato per, che adesso si concentra sulla gara di domani Un incidente terribile, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Per fortuna, Brendonnon ha riportato danni fisici, così domani sarà al via del Gp di Silverstone. Un impatto a quasi 300 km/h causato dal cedimento della sospensione, un guaio a cui la Toro Rosso sta lavorando. Photo4 / LaPresse Per quanto riguarda gli attimi dell’impatto, il neozelandese sottolinea: “io sto, ma dellanon possiamo dire per niente la stessa cosa. Questa è stata un’altra prova di quanto siano sicure le monoposto di Formula 1, ma anche i circuiti. Quest’anno ho già avuto diversi incidenti importanti e sono felice di essermela cavata di nuovo. Sono deluso per non aver disputato le qualifiche. Ieri avevo raccolto ...