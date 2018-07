F1 – La battaglia con la Ferrari e la folle velocità di Silverstone | Hamilton tra gioie e

Maxi Lopez-Wanda Nara : continua la battaglia legale in Tribunale : La 'battaglia' legale tra Wanda Nara e l'ex marito Maxi Lopez sembra non aver mai fine. I due, anche oggi, si sono ritrovati in Tribunale a Milano con la bella moglie-agente di Mauro Icardi che ha ...

Pelonzi-battaglia : dati inquietanti su consumo di droga : Roma – “Secondo il Rapporto dell’Agenzia europea delle droghe che fa il punto sugli ultimi 12 mesi, il nostro Paese e’ il terzo nell’Unione europea per consumo di droghe leggere e quarto per uso di cocaina. L’eroina resta prima quale causa di morte per overdose. dati allarmanti che non tengono ovviamente conto di quanti abusano di alcol o siano dipendenti dal gioco. Secondo il Dipartimento di Epidemiologica ...

Stop da Roma sui conti della Sicilia. All'Ars è battaglia sui vitalizi : Incostituzionale potrebbe essere anche la richiesta da parte dell'assessore all'Economia, Gaetano Armao, della restituzione delle accise. Secondo lo Stato centrale, infatti, tale restituzione ...

Richetti : stop battaglia elettorale - da Harambee proposte concrete : Roma,, askanews, - "In questi mesi di lavoro Harambee si è incentrata su due grandi attività: un'aggressione dei territori e un confronto continuo tra i soggetti che animano l'economia, la società e la politica, e un lavoro di studio e approfondimenti come quello di oggi. Una ricerca che mette a fuoco i temi della piccola e media impresa, il suo rapporto con il credito. Io ...

DANIELE battaglia/ A caccia della hit dell'estate con Ilary Blasi e Rudy Zerbi (Wind Summer Festival 2018) : DANIELE BATTAGLIA, insieme a Ilary Blasi e Rydy Zerbi, conduce il Wind Summer Festival. La prima puntata in onda questa sera, giovedì 5 luglio, su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:19:00 GMT)

La Lega dà battaglia sui conti sequestrati : "Attacco alla democrazia" : La Lega è pronta a dare battaglia. All'indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi...

Omicidio Alpi-Hrovatin : la Federazione della Stampa italiana continua la battaglia : La decisione del Gip di Roma Andrea Fanelli di richiedere ulteriori accertamenti sull'Omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin conferma che ancora molto resta da fare per ottenere verità e giustizia ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Non solo Quota 100 - continua la battaglia per gli esodati esclusi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 2 luglio. La quattordicesima verrà erogata domani a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:17:00 GMT)

Tour de France 2018 - diciannovesima tappa Lourdes-Laruns : ultima battaglia sui Pirenei con Tourmalet e Aubisque : Venerdì 27 luglio: terzultima tappa del Tour de France 2018, la diciannovesima. Si affrontano le ultime vere montagne della Grande Boucle, prima di una cronometro fondamentale e della consueta passerella in quel di Parigi. Sta per terminare la corsa più seguita al mondo: c’è sicuramente bisogno di un altro spettacolo che potrà sicuramente arrivare. Si parte da Lourdes: 200 chilometri da percorrere. La prima ascesa di giornata, di quarta ...

Vitalizi - class action contro Fico Gli ex deputati danno battaglia Di Maio : "Taglio in tre settimane" : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i Vitalizi agli ex deputati, con la minaccia di un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale... Segui su affaritaliani.it

Sudan - sospesa pena di morte per sposa-bambina/ Noura Hussein uccise marito-stupratore : “battaglia continua” : Sudan, annullata la pena di morte alla sposa bambina: Noura Hussein aveva ucciso il marito che la violentava. La ragazza dovrà scontare cinque anni di carcere e pagare una multa(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:02:00 GMT)

Le società di autori non condividono la battaglia di Di Maio sul copyright : Le società italiane che tutelano il diritto d'autore non condividono la battaglia di Luigi Di Maio contro la direttiva Ue sul copyright. Il presidente della Siae, Filippo Sugar, ha chiesto al vicepremier un incontro per "un confronto costruttivo sui contenuti della direttiva". "L'industria creativa e culturale italiana", si legge in una nota Siae, "è una delle piu' importanti ...

Pordenone continua la battaglia per la 'sua' Cciaa : Unindustria Pordenone e Confartigianato Pordenone hanno trasmesso oggi tramite legali, alla Regione e al Commissario ad acta incaricato della procedura di accorpamento tra la Cciaa di Pordenone e ...

Gli autori di Star Control lanciano una raccolta fondi per finanziare una battaglia legale : Fred Ford e Paul Reiche sono i celebri creatori della serie Star Control, e come riporta Polygon i due hanno recentemente lanciato un sito web per raccogliere fondi con l'obiettivo di difendersi in sede legale dalle accuse della compagnia Stardock Systems, entrata in possesso dei diritti di Star Control nel 2013.Stardock Systems ha infatti fatto causa ai due sviluppatori nel dicembre del 2017, in seguito all'annuncio di questi di voler lavorare ...