F1 | Hamilton in pole a Silverstone Secondo Vettel

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “La pole position è per i tifosi - che battaglia con le Ferrari : erano più forti” : Lewis Hamilton ha conquistato una magica pole position nel GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il padrone di casa è riuscito a precedere Sebastian Vettel di appena quattro centesimi e Kimi Raikkonen di un decimo: la partenza al palo premia il Campione del Mondo che oggi ha dovuto seriamente faticare per avere la meglio sulle Ferrari e strappare la quarta pole position consecutiva a Silverstone. Il britannico ha poi rilasciato ...

F1 - Hamilton si gode la sua pole : “la Ferrari ha tirato fuori qualcosa di speciale - la pressione era enorme” : Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa della pole ottenuta oggi a Silverstone, ammettendo di aver avuto filo da torcere da parte della Ferrari Una pole che vuol dire storia, sono sei infatti quelle conquistate a Silverstone da Lewis Hamilton, un numero mai raggiunto da nessuno finora. Un risultato pazzesco, che permette al pilota della Mercedes di riscattarsi dopo il ritiro avvenuto in Austria, costatogli il primato nella ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : qualifiche. Lewis Hamilton pole di un soffio davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen : Lewis Hamilton non tradisce e con la Mercedes centra la pole position (quarta volta consecutiva e sei in totale) sul tracciato di casa, a Silverstone (Gran Bretagna), decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ha fatto segnare il nuovo primato della pista con il crono di 1’25″892 a precedere le due Ferrari, fortissime e vicinissime al numero 44. Sebastian Vettel si è fermato a 44 millesimi dal tempo del ...

Hamilton fa la storia - sesta pole in carriera a Silverstone : mai nessuno come lui! Ferrari battute sul filo di lana : Il pilota della Mercedes conquista la pole position nel Gp di Silverstone, dietro di lui le due Ferrari di Vettel e Raikkonen Per la quarta volta consecutiva, la sesta in carriera, Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp di Silverstone. Un record pazzesco per il pilota della Mercedes, il primo nella storia ad arrampicarsi a questa cifra, dove mai nessuno ha osato mai arrivare. Sebastian Vettel non riesce a scalzare il proprio ...

