F1 | Hamilton e Vettel uno accanto all’altro in prima fila | ecco la griglia di partenza

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : qualifiche. Lewis Hamilton pole di un soffio davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen : Lewis Hamilton non tradisce e con la Mercedes centra la pole position (quarta volta consecutiva e sei in totale) sul tracciato di casa, a Silverstone (Gran Bretagna), decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ha fatto segnare il nuovo primato della pista con il crono di 1’25″892 a precedere le due Ferrari, fortissime e vicinissime al numero 44. Sebastian Vettel si è fermato a 44 millesimi dal tempo del ...

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 le qualifiche : Hamilton in pole - poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen : LIVE 16:16 7 lug Di seguito tempi e cronaca: # Driver Time 1 Hamilton 1:25.892 2 Vettel 1:25.936 3 Raikkonen 1:25.990 4 BOTTAS 1:26.217 5 VERSTAPPEN 1:26.602 6 RICCIARDO 1:27.099 7 MAGNUSSEN 1:27.244 8 GROSJEAN 1:27.455 9 LECLERC 1:27.

