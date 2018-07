F1 Gran Bretagna | Raikkonen | «Non sono proprio soddisfatto»

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Gp Gran Bretagna 2018 : pole position Hamilton - ma la Ferrari c'è! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Gran Bretagna 2018, la lotta per la pole position a Silverstone con Hamilton e Vettel in primo piano nel duello Mercedes-Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:22:00 GMT)

F1 - analisi qualifiche GP Gran Bretagna 2018 : Lewis Hamilton si supera per precedere le Ferrari - Red Bull lontane - Haas solide - Leclerc stupisce : Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno 2018 sono state tra le più emozionanti e vibranti degli ultimi anni, e Lewis Hamilton ha dovuto estrarre tutto quello che aveva da sè, e dalla sua vettura, per mettersi in pole position. Le Ferrari spaventano nella “tana” della Mercedes, mentre le Red Bull annaspano e precedono di poco le Haas, sempre più in rampa di lancio. La Mercedes centra l’ennesima partenza al ...

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “La pole position è per i tifosi - che battaglia con le Ferrari : erano più forti” : Lewis Hamilton ha conquistato una magica pole position nel GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il padrone di casa è riuscito a precedere Sebastian Vettel di appena quattro centesimi e Kimi Raikkonen di un decimo: la partenza al palo premia il Campione del Mondo che oggi ha dovuto seriamente faticare per avere la meglio sulle Ferrari e strappare la quarta pole position consecutiva a Silverstone. Il britannico ha poi rilasciato ...

Kimi Raikkonen - GP Gran Bretagna 2018 : “Non sono soddisfatto. Potevo fare la pole” : “Non sono soddisfatto. Avevo tutti gli strumenti per fare la pole“. Così Kimi Raikkonen ha commentato il terzo posto nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. “Il primo tentativo è andato bene, poi ho fatto un bloccaggio e ho perso tempo“. L’obiettivo per domani è comunque lottare per la gara. “Penso che la macchina sia buona e lo sarà anche domani. Ma dovremo gestire bene le gomme in ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “Sono contento. Stamattina non pensavo di poter fare le qualifiche” : Secondo posto per pochi millesimi per Sebastian Vettel, che partirà accanto a Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna. “Quattro millesimi di differenza vuol dire che abbiamo fatto praticamente lo stesso giro“, ha dichiarato il tedesco in conferenza stampa. “Lewis è andato meglio ma possiamo giocarcela domani“. “Personalmente sono stato contento del primo tentativo. Nel secondo pensavo di poter far meglio in alcuni ...

