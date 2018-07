F1 | Gp Gran Bretagna | Hamilton conquista la pole Vettel secondo

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Gran Bretagna 2018 : Hamilton in pole position su Vettel e Raikkonen! : Griglia di partenza Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018, la lotta per la pole position a Silverstone con Hamilton e Vettel in primo piano nel duello Mercedes-Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:08:00 GMT)

F1 - Griglia di partenza GP Gran Bretagna : risultato e classifica delle qualifiche. Hamilton in pole position - Vettel secondo a un soffio! : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il padrone di casa scatterà al palo dopo aver vinto un serratissimo duello con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen: le due Ferrari sono giunte ad appena 96 e 98 millesimi. Le Mercedes non dominano, domani si preannuncia una gara stellare. Quarto posto per Valtteri Bottas, poi le due Red Bull. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Gran ...

F1 - Griglia di partenza GP Gran Bretagna : risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1, hanno regalato Grande spettacolo: non sono mancate le emozioni sul tracciato di Silverstone. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel si sono fronteggiati per la conquista della pole position. Si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. GP Gran Bretagna 2018: Griglia DI partenza E risultato qualifiche 11. Hulkenberg 12. Perez 13. Alonso 14. Ericsson 15. ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : a che ora si corre la gara di domani? Il programma e come vederla in tv : Domani sarà tempo di gara (8 luglio). Il Circus si esibisce a Silverstone (Gran Bretagna), sede storica della massima categoria dell’automobilismo. Un round che riproporrà il confronto tra Mercedes e Ferrari. Le Frecce d’Argento si presenteranno ai nastri di partenza con spirito di rivalsa rispetto a quanto accaduto in Austria. Il doppio ritiro di Lewis Hamilton e Vallteri Bottas è stato molto pesante nella classifica iridata dei ...

Gp Gran Bretagna - Hamilton il più veloce nelle terze libere : Roma, 7 lug., askanews, - Lewis Hamilton è stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna, che si corre domani sul circuito di Silverstone, decima prova del ...

F1 Gran Bretagna - Libere 3 : Hamilton torna primo - 4° Vettel : SILVERSTONE - Lewis Hamilton si prende la prima posizione nella terza sessione di Libere a Silverstone con il tempo di 1'26'722. Il britannico della Mercedes precede il ferrarista Kimi Raikkonen di 93 ...

