F1 | dopo il violento incidente di Hartley la Toro Rosso non fa correre neanche Gasly

sportfair

: Allagato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, inaugurato a fine gennaio. Ieri sera, poco dopo le 23,… - TorinoeCanavese : Allagato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, inaugurato a fine gennaio. Ieri sera, poco dopo le 23,… - _Chiara_ : ' Passata è la tempesta...' Ieri sera...dopo un violento temporale??????... un tramonto mozzafiato! - Annaritamodugno : RT @RaiNews: Cetona (Siena), uccide la moglie dopo un litigio violento e si impicca. La coppia lascia un figlio di 9 anni ? -

(Di sabato 7 luglio 2018) Pierree Brandonrischiano di non partecipare alle qualifiche sul circuito di Silverstonel’incredibiledel neozelandese dellaBrandonè stato protagonista, suo malgrado, di un bruttissimodurante le terze prove libere di Silverstone (VEDI QUI). Il cedimento strutturale della sua monoposto lo ha fatto scontrare contro le barriere a bordo pista e temere per l’incolumità del suo compagno di squadra Pierre. Anche il francese dellaè stato fermato durante le sue Fp3 e la sua monoposto analizzata nel dettaglio in vista delle qualifiche che potrebbero essere a questo punto rischio. Ai microfoni di Sky F1ha detto: “devono analizzare le sospensioni. Il team ha paura per me, io no. Spero di esserci in qualifica, al momento non lo so. Devono analizzare i dati, la sospensione diha ...