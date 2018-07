F1 | Carlos Sainz Jr mette in guardia i piloti di MotoGp | “a Silverstone non troveranno

sportfair

: Giusto. Io merito di diventare la moglie di Carlos Sainz, ad ognuno il suo - mmichelaf : Giusto. Io merito di diventare la moglie di Carlos Sainz, ad ognuno il suo - f1world_it : Formula 1 | #Carlos_Sainz: “Miglioramenti a partire da Germania o Ungheria” - gazzettasport : #F1: Sebastian #Vettel: 'non siamo autorizzati a correre': #Vettel è stato accusato di aver subito il Carlos Sainz… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Il pilota della Renault ha messo indi, avvertendoli che non saranno soddisfatti dell’asfalto cheL’asfalto difa discutere idi Formula 1, sorpresi dai problemi riscontati durante le prime sessioni di libere. Sconnessioni e buche sono i guai principali riscontrati da tutti i protagonisti in pista, in particolare da, che ha anche avvertito i colleghi della, che arriveranno atra qualche settimana. “Sono rimasto sorpreso, perché l’asfalto nuovo offre più grip, ma è molto sconnesso. Forse addirittura di più rispetto all’anno scorso. Mi dispiace per idi, perché avevano richiesto questa modifica e probabilmente nonquello che avrebbero voluto“.L'articolo F1,Jr.indi: “a...