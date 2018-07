F1 | botto folle di Hartley durante le Fp3 a Silverstone | Brandon da pilota diventa

sportfair

(Di sabato 7 luglio 2018) È subito red flag sul circuito dile Fp3: brutto incidente perper un cedimento della sospensione della sua monopostoi primi attimi delle terze prove libere del Gp di Gran Bretagna,è protagonista di un violento incidente sul circuito di. Un cedimento strutturale della Red Bull del neozelandese ha fatto perdere il controllo della vettura al, che èto per alcuni interminabili attimi un passeggero. Il cedimento della sospensione in curva 6 ha fatto praticamente schiantarecontro le barriere. È subito red flag a. Ilsta bene ed è uscito indenne dalla vettura. OMG @Brendon. Hope he’s ok. #F1 #BritishGP #@ToroRosso @f1 pic.twitter.com/0Jo4wTobxm — Matteo Rovai (@Matte_Rova) 7 luglio 2018 L'articolo F1,dile Fp3 a ...