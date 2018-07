F1 | analisi qualifiche GP Gran Bretagna 2018 | Lewis Hamilton si supera per precedere le

oasport

: RT @SmilexTech: ?? GP AUSTRIA - ANALISI QUALIFICHE: Ferrari, è andato perso il bilanciamento con gli aggiornamenti delle ultime gare. Con un… - bs_blackstar84 : RT @SmilexTech: ?? GP AUSTRIA - ANALISI QUALIFICHE: Ferrari, è andato perso il bilanciamento con gli aggiornamenti delle ultime gare. Con un… - cla3dio : Formula 1 Austria, analisi qualifiche: Bottas di nuovo super, Vettel penalizzato -

(Di sabato 7 luglio 2018) LedelPremio didi Formula Unosono state tra le più emozionanti e vibranti degli ultimi anni, eha dovuto estrarre tutto quello che aveva da sè, e dalla sua vettura, per mettersi in pole position. Le Ferrari spaventano nella “tana” della Mercedes, mentre le Red Bull annaspano e precedono di poco le Haas, sempre più in rampa di lancio. La Mercedes centra l’ennesima partenza al palo a Silverstone, ma che fatica! Negli ultimi anni la pole position era sempre ottenuta in scioltezza e, quasi, sempre si trattava di doppiette. Stavolta, invece, solo il talento diha fatto la differenza, posizionandosi davanti a Sebastian Vettel per appena 44 millesimi. Il pilota inglese, sospinto da un pubblico clamoroso, ha realizzato il giro perfetto, mettendosi alle spalle le Ferrari e il suo compagno distante oltre tre ...