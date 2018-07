Eurojackpot | centrati due 5+2 | in Italia vinto un 5+1

Eurojackpot : centrati due 5+1 in Italia da oltre 2 milioni di euro. : Eurojackpot in Italia centrate due delle quattro vincite con il 5+1 nel concorso di venerdì 25 Maggio ognuno vince oltre 2 milioni di euro. Eurojackpot, si fa festa a Rimini e a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, due fortunati giocatori hanno centrato due vincite con “5+1″ e portano a casa 2.327.357,80 euro a testa. Altri due “5+1” sono […] L'articolo Eurojackpot: centrati due 5+1 in Italia da oltre 2 ...