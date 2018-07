Estate | italiani in viaggio con i loro animali | i consigli per una vacanza perfetta

In Estate gli italiani non conoscono l’austerity e vanno in vacanza : Arriverà anche una manovra correttiva per i conti pubblici, ma in estate gli italiani alle ferie non rinunciano. Oltre il 90% degli italiani farà una vacanza e l'Italia...

Condizionatori - gli italiani aspettano l’Estate : +40% di propensione all’acquisto in due settimane : Anche se l’estate sulla Penisola sta tardando ad arrivare gli italiani si portano avanti e scongiurano la pioggia, cercando le migliori tecnologie per sentirsi all’ombra di una palma in riva al mare! A rivelarlo è Pagomeno, il personal shopper digitale di Schibsted Italy che compara prezzi e prodotti, che ha visto una crescita proprio nella seconda metà di maggio dell’interesse degli utenti verso Condizionatori*, pompe di calore con sistemi di ...

Estate 2018 : il 57% degli italiani alla ricerca di tecniche per superare la prova costume opta per interventi chirurgici : L’avvicinarsi delle tante agognate vacanze è sinonimo per molti italiani di ”prova costume”, il momento della verità in cui ognuno fa i conti con gli aspetti fisici che ama e quelli che a fatica accetta, nel tentativo continuo di migliorarli o addirittura modificarli. Ma quanti italiani sono disposti a ricorrere a vere operazioni pur di vedersi più belli e quali sono gli interventi e i trattamenti più ambiti? Per scoprirlo MioDottore – ...

Estate 2018 : 38 - 5 milioni di italiani in vacanza - mare e relax predominano : 38,5 milioni di italiani hanno deciso di andare in vacanza nell’Estate 2018 con un leggero aumento dell’1% rispetto allo scorso anno e un trend positivo che è in atto dal 2015. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata nel primo weekend dopo l’inizio dell’Estate, dalla quale si evidenzia che la durata media della vacanza è 11,3 giornate rispetto a 11,2 giornate dello scorso anno. A guidare la scelta della vacanza ...

Estate : paura di volare per 7 italiani su 10 : Roma, 20 giu. , askanews, La paura di volare colpisce sempre più persone per le cause più diverse: dal timore di perdere il controllo, all'angoscia di attentati terroristici. Così, i nuovi mezzi di ...

Compilation Estate 2018 : tutte le migliori canzoni e tormentoni “summer” italiani e stranieri : Siamo alle porte dell‘Estate 2018 e che tu ti trovi in spiaggia, ad una festa, nel bel mezzo di una corsetta mattutina, in macchina ad ascoltare la radio o a lavoro, avrai sicuramente bisogno della colonna sonora adatta per quel momento. La musica anche per quest’anno non ci ha deluso e sia sul panorama italiano che internazionale gli artisti hanno proposto un panorama musicale degno di nota. Ce n’è per tutti o gusti: dal ...

Vacanze - l'Estate è cominciata : oltre 7 milioni di italiani con la valigia in mano a giugno : Teleborsa, - "Partenze al via nel primo weekend dopo la fine della scuola con 7,4 milioni di italiani che scelgono di andare in vacanza a giugno" . E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' ...