Escursionista muore su Pale San Martino

Escursionista muore cadendo in dirupo : ANSA, - FIRENZE, 1 LUG - Un Escursionista 52enne, che abitava a Genova, è morto oggi dopo essere caduto in un dirupo su un sentiero della via Marmifera. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:15 sul ...

Svizzera : Escursionista muore sull’Unterhorn : Incidente mortale in Svizzera: un uomo è deceduto nei pressi di Safien nel corso di un escursione. Il corpo del 39enne è stato rinvenuto alle pendici dell’Unterhorn sabato in tarda serata in una zona impervia, dopo che i familiari avevano lanciato l’allarme non vedendo tornare la vittima a casa. L’uomo era partito venerdì da solo per una escursione. L'articolo Svizzera: escursionista muore sull’Unterhorn sembra essere il ...

Escursionista muore nelle acque del Sessera

Gran Sasso, escursionista 31enne scivola da un costone e muore

Abruzzo - muore un'Escursionista 31enne : 20.01 Una donna di 31 anni di Basciano, in provincia di Teramo, è morta dopo essere precipitata nella cascata del Fosso della Cavata, a 1.700 metri, sui monti di Rocca Santa Maria, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. In base a una prima ricostruzione sarebbe scivolata accidentalmente da un costone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma quando è stata raggiunta la donna era già morta.

Gran Sasso : Escursionista scivola da costone e muore : Una 31enne escursionista di Bellante, in provincia di Teramo, ha perso la vita dopo essere precipitata da un costone sul Gran Sasso. Il tragico incidente è avvenuto presso la cascata del Fosso della Cavata, a 1.700 metri di altitudine sui monti di Rocca Santa Maria. La ragazza, secondo la prima ricostruzione fatta dagli organi di stampa, era impegnata in un’escursione all’interno del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, quando ...

Roma - Escursionista muore su un sentiero di montagna : in corso il recupero del corpo : Dalla notte, diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono impegnate nel recupero di un uomo di 42 anni, escursionista e residente Montelibretti che è deceduto a Prato Favale comune di ...

Montagna - muore Escursionista nel Lazio : i vigili recuperano il corpo : Squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono impegnate dalla notte per recuperare il corpo di un uomo italiano di circa 42 anni, escursionista trekking, residente a Montelibretti e deceduto per cause ancora imprecisate a Prato Favale, comune di San Polo dei Cavalieri. L’uomo stava percorrendo un sentiero di alta Montagna. I vigili stanno intervenendo con il supporto dell’elicottero Drago 56 nucleo SAF e TAS per trasportarlo ...