Enrico Mentana pronto a fondare un quotidiano online fatto solo da giovani

Enrico Mentana vuole fondare un giornale online fatto solo da giovani : Enrico Mentana ha deciso di lanciare un giornale online. L'annuncio lo ha dato su Facebook, spiegando di voler aiutare i giovani giornalisti a trovare uno spazio. "E' giunto per me il momento di fare qualcosa di tangibile: far nascere un quotidiano digitale realizzato solo da giovani regolarmente contrattualizzati, che possa riaprire il mercato della scrittura e della lettura giornalistica per le nuove ...

Enrico Mentana CONTRO ROLLING STONES/ “Mai firmato manifesto anti Salvini” - la nota rivista : “chi tace...” : ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING Stone: “Mai firmato manifesto anti Salvini”. E scoppia lo sCONTRO social con Massimo Coppola, direttore del mensile che ha lanciato l'iniziativa(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:17:00 GMT)

Enrico Mentana contro Rolling Stone/ “Mai firmato manifesto anti Salvini” : scontro social con Massimo Coppola : Enrico Mentana contro Rolling Stone: “Mai firmato manifesto anti Salvini”. E scoppia lo scontro social con Massimo Coppola, direttore del mensile che ha lanciato l'iniziativa(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:07:00 GMT)

Noi non stiamo con Matteo Salvini / Rolling Stone - Artisti italiani "contro" : Enrico Mentana si tira fuori : Rolling Stones Italia chiama all'appello cantanti, attori e Artisti per prendere una posizione contro Matteo Salvini in nome di una comunità aperta, moderna, libera e solidale(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Enrico Mentana - il colpaccio della fidanzata Francesca Fagnani : svolta la carriera : Un grande salto per Francesca Fagnani , giornalista e fidanzata di Enrico Mentana . Come riporta Italia Oggi , dopo aver condotto la serie Belve sul Canale Nove condurrà su Rai3 , in seconda serata, ...

Enrico Mentana - del decreto dignità salva una sola cosa : 'Bene l'anti-azzardo - la ludopatia è una piaga' : Per capire se il 'decreto dignità' voluto da Luigi Di Maio avrà un impatto negativo sul mercato del lavoro italiano servirà poco tempo, secondo Enrico Mentana . Sulle modifiche volute dal governo su ...

Enrico Mentana : "Non demonizziamo le Ong - non si può fare campagna elettorale permanente" : "Sarò minoritario, mi accuseranno di essere del Pd, ma non me ne frega niente. Ma io non ci sto alla demonizzazione delle ong". In un intervento nel corso della trasmissione Tagadà, Enrico Mentana ha detto la sua sulla questione migranti."A questo punto, allora, dobbiamo essere coerenti: la Caritas non dovrebbe entrare nei porti e papa Francesco sbagliò ad andare a Lampedusa", ha continuato il direttore del Tg La 7, ...

Sondaggio Enrico Mentana : dopo il sorpasso ai danni del M5s - la Lega guadagna ancora. Crollo di Forza Italia : Puntualissimo, come ogni lunedì, ecco il Sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana . Confermato il sorpasso della Lega ai danni del M5s : il Carroccio raggiunge il 29,7% dei consensi, in crescita di mezzo ...

Enrico Mentana : "Vorrei diventare un pensionato che sta a guardare gli operai ai cantieri" : Enrico Mentana è uno stakanovista. Riesce a stare anche per ore infinite in diretta con una delle sue celebri maratone del TgLa7. Il suo segreto? "La fortuna è che non conosco lo stress, non sento la fatica da sempre. Quanto dormo? Boh, poco. Quattro o cinque ore, massimo sei. Il riposo pomeridiano? Non esiste. Probabilmente se lavorassi in una miniera dormirei maggiormente, mentre la nostra professione non è stancante; mica siamo ...

'Perché hanno disarcionato Berlusconi'. Enrico Mentana vuota il sacco al Fatto - Travaglio 'sviene' : ... parla anche del potere in Italia: 'Un equilibrio tra imprenditoria, istituzioni e partiti, dove quest'ultimi decidevano, tanto è vero che a un certo punto il mondo dell'economia e della finanza ha ...

Un Enrico Mentana da godere : 'Macron? Dice fesserie' : Un Enrico Mentana da incorniciare quello che demolisce il galletto Emanuel Macron. Ecco il quadro politico secondo il direttore del TgLa7. 'In questi giorni da mattatore assoluto Salvini non incontra ...

Enrico Mentana - la profezia su Matteo Salvini : 'Il suo un capolavoro politico. Ma - attenzione : ecco quando può crollare' : Il direttore del TgLa7 si spende in un'analisi politica incentrata sul ministro dell'Interno, e sottolinea: 'E riconvertire in pochi anni la Lega da fenomeno territoriale di base legato a un sogno di ...

IL SUPPLENTE - RAI 2 : Enrico Mentana e J-Ax/ Anticipazioni 20 giugno : il rapper parla di bullismo e si commuove : Il SUPPLENTE torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono Enrico Mentana e J-Ax che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 23:02:00 GMT)