Emma Muscat e Biondo si sono lasciati? Le ultime dichiarazioni

Emma Muscat presenta Moments : il rapporto con i fan e con l’Italia alla vigilia dell’album d’esordio : Emma Muscat presenta Moments, il suo Ep d'esordio composto da 6 brani in lingua inglese, in uscita venerdì 6 luglio 2018 con Warner Music. Emma Muscat è emersa grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi: la sua era tra le voci più apprezzate dell'edizione numero 17. Abbiamo incontrato Emma alla vigilia dell'uscita dell'album e ci ha raccontato la fase di lavorazione del disco ma anche aspettative e speranze per il ...

L’instore tour di Emma Muscat per Moments - da Roma a Lucca a luglio : i primi appuntamenti : Sono state annunciate le prime date dell'instore tour di Emma Muscat per l'album Moments, atteso con Warner Music per il prossimo 6 luglio. Proprio venerdì 6 luglio partirà anche l'instore tour promozionale, dalla città di Roma. Sarà la Discoteca Laziale ad accogliere Emma e i suoi fan alle ore 18.00 prima della tappa attesa alla Feltrinelli di Verona il 7 luglio alle ore 14.00. Lo stesso giorno, alle ore 17.00, Emma sarà a Brescia presso il ...

Audio e testo I need somebody di Emma Muscat - il nuovo singolo dall’album Moments : I need somebody di Emma Muscat è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digital download negli store digitali. Il brano segue la partecipazione di Emma Muscat all'evento Isle of Malta che si è tenuto ieri sera e che ha visto la cantante di Amici di Maria De Filippi esibirsi in patria. Emma Muscat è infatti di origini maltesi e nel programma ha avuto la possibilità di imparare l'italiano. Madrelingua inglese, i brani di Emma Muscat ...

Emma Muscat dopo la partecipazione ad “Amici” l’uscita del primo album : dopo la partecipazione alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Emma Muscat si prepara all’uscita del suo primo album. “Moments”, in uscita per Warner Music il 6 luglio e in preorder da venerdì 29 giugno, mostra in tutti i 6 brani inediti la voce educatissima e la pulizia tecnica della cantautrice dal sound internazionale. Emma incontrerà i fan in una serie di store nelle principali città italiane. A breve saranno diffuse le ...

Moments è l’album di Emma Muscat dopo Amici 2018 : data di uscita e copertina : Si intitola Moments l’album di Emma Muscat in uscita con Warner Music. Il primo progetto discografico della cantante, nota per aver partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, verrà rilasciato venerdì 6 luglio. Emma Muscat ha fatto chiacchierare per la sua storia d’amore con il trapper Biondo, ancora oggi il suo ragazzo. La cantante appare nel video ufficiale di Roof Garden, rilasciato negli scorsi giorni, e più volte è ...

Quando esce l'album di Emma Muscat di Amici? Dopo il vincitore Irama, Carmen Ferreri, Einar e Biondo, un nuovo album di un concorrente di Amici di Maria De Filippi si prepara all'uscita. Stiamo parlando di Emma Muscat, la cantante di Malta eliminata ad un passo dalla finale.

Chi ha seguito Amici 17 conosce bene Roof Garden e conosce bene Biondo ma per tutti gli altri il Video che accompagna il nuovo singolo potrebbe essere il prossimo tormentone estivo

Amici 2018 si accinge a chiudere i battenti. La finale è in arrivo e gli allievi si preparano mentre Emma Muscat, dopo l'addio, svela le sue emozioni.

Emma Muscat è stata eliminata da Amici 17: in finale Irama, Lauren, Carmen e Einar Chi è stato eliminato alla semifinale di Amici 17? Emma Muscat. La cantante di Malta non è riuscita a guadagnarsi la finale nel talent show di Maria De Filippi. Per ben tre volte la fidanzata di Biondo ha provato ad

Alvaro Soler, ospite nella semifinale di Amici 2018, duetterà con Emma Muscat, cantante nella squadra bianca.

Amici 2018, la rivalità tra Emma Muscat e Carmen Ferreri è alle stelle. Dopo lo scontro a distanza ci sarà un nuovo confronto in diretta alla semifinale?