Emma Bonino | «Non ho figli perché non so dire per sempre»

Emma Bonino : «Dopo aver abortito - ho deciso che nessuna donna sarebbe stata mai più umiliata» : Quarant’anni fa l’interruzione volontaria di gravidanza diventava un diritto per tutte le donne italiane. È il 22 maggio 1978, la data in cui la legge 194 nasceva per mettere fine alle «mammane», agli infusi al prezzemolo che provocavano emorragie o agli «interventi» con un ferro da calza. Alle donne che morivano perché non potevano scegliere cosa fare del loro corpo. Per garantire al popolo femminile questo diritto Emma Bonino ci ha ...